提「0成本抽成」遭拒怒嗆 逢甲女大生致歉炸雞店內容曝光

逢甲大學行銷系學生舉辦活動，卻向樓下炸雞店提出「0成本抽成」，引發外界抨擊。炸雞店老闆今天貼出女學生的道歉信，希望未來的日子裡大家都歲月靜好。（擷取自美軍炸雞IG）

台中逢甲大學行銷系學生日前在一家餐廳二樓舉辦活動，以人潮經過樓下炸雞店且會購買為由，向老闆提出回饋2成回扣的合作請求，結果老闆拒絕，學生不滿竟在社群平台發文批評老闆「沒打狂犬疫苗、態度超爛」，引發網友熱議，反遭炎上，炸雞店老闆也公開回應痛批學生無禮。炸雞店老闆今天貼出女學生的道歉文，並說「其實人生不就是～不經一事不長一智，希望未來的日子裡大家都歲月靜好」。

逢甲大學行銷系學生11月舉辦活動，因活動在二樓餐廳包場，認為參與活動者都會經過一樓炸雞店，可以增加對方曝光機會，向樓下炸雞店提出「八二分帳」分潤合作，希望從消費金額中抽取20%利潤，炸雞店老闆Jimmy直言該方案不合理、也認為學生溝通方式不佳，當場回絕。

1名女學生因此在Threads發文抱怨，派出最有禮貌的學生去談合作，「結果對方是沒打狂犬疫苗還是怎樣？態度超爛」。貼文一出，立刻遭到炎上，老闆也發文「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？地球不是繞著你轉，請尊重別人的選擇。」

炸雞店老闆今天貼出這名女學生的道歉文，女學生表示「我想就先前在個版上對貴店所做出的公開指控，向您致上歉意」、「公開指控店家，影響店家信譽，是我在此次事件中嚴重的錯誤，我必須為此負責」。

女學生表示，此事讓她深刻學習到，在發布任何可能影響他人名譽的訊息前，必須謹慎查證，面對店家或合作單位，也需保持清楚、尊重且負責任的溝通方式，會在官方聲明中說明、澄清並再次致歉，也希望可以親自向炸雞店老闆道歉，說明自己反省及改進的狀況。

炸雞店老闆也發文說，「其實人生不就是～不經一事不長一智，希望未來的日子裡大家都歲月靜好」。

