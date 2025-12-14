為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    長治第二公墓遷葬 發現一百年多年前義勇軍古墓

    2025/12/14 19:28 記者葉永騫／屏東報導
    大武埔合祀靈墓為忠勇公長眠的地方（大武埔忠勇公管委會提供）

    大武埔合祀靈墓為忠勇公長眠的地方（大武埔忠勇公管委會提供）

    一百多年前舉著台灣民主國旗幟，在屏東火燒庄戰役中壯烈抗日犧牲的客家200多位義勇軍，因為長治鄉第二公墓遷葬，發現了大武埔合祀靈墓，使得該古墓的保存引起地方重視，今天長治鄉長吳亮慶、大武埔忠勇公管委會及專家學者希望爭取原地保留並進行深入研究。縣府表明，將等文資審議結果再決定保留方式。

    1895年火燒庄戰役中犧牲的客家義勇軍，當時由六堆大總理邱鳳揚領導，為台灣民主國抵抗日軍控制台灣，當年有200多位義勇軍戰死，屍體以牛車低調載運合葬在長治鄉第二公墓內，由邱鳳揚的後代負責祭祀，後來重新修建碑刻有「長興大武埔合祀靈墓」，最近因為第二公墓遷葬，才使得大武埔古墓之遷葬與保存議題浮出台面。

    大武埔忠勇公管委會主委黃啟雄表示，因為有人主張將忠勇公遺骸遷移或樹葬處理，才引發地方反彈，目前已向縣府遞交文資審議。邱鳳揚後代的副主委邱展新說，大武埔忠勇公是目前屏東縣境內最大的抗日義塚，他們為國家、鄉里壯烈犧牲事跡還設置抗日紀念公園，現在蒐集相關資訊、史料，是補上最後一塊拼圖。

    哈旗鼓文化藝術團的創辦人李榮豐教授、文史工作者利天龍指出，大武埔義勇公參與守護「台灣民主國」的最終戰，也是現存規模最大的抗日忠勇義塚，不僅是台灣民主萌芽的重要歷史遺跡，也是六堆客家忠勇文化歷史的最終展現，長治鄉長吳亮慶也希望縣府調整原有設計，朝向現地保留的方向努力，讓更多人認識大武埔忠勇公的事蹟。

    大武埔忠勇公舉著台灣民主國的旗幟抗日。（大武埔忠勇公管委會提供）

    大武埔忠勇公舉著台灣民主國的旗幟抗日。（大武埔忠勇公管委會提供）

    長治鄉長吳亮慶及地方代表和專家力主保留古墓。（記者葉永騫攝）

    長治鄉長吳亮慶及地方代表和專家力主保留古墓。（記者葉永騫攝）

