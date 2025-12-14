高雄推動適應體育研習 邀總統教育獎主黃昊恩代言

高市推適應體育研習打造無礙運動環境，教育局邀生命鬥士總統教育獎主黃昊恩（左二）代言。（記者黃良傑攝）

高市五權國小女童黃昊恩雖有腦性麻痺、視覺障礙、併發癲癇，仍展現堅韌生命力，克服多重障礙的軀體，不僅學業優異，還參加棒球賽和路跑用行動挑戰不可能，生命鬥士榮獲總統教育獎，教育局長邀她一起參與身障者運動，獲得最熱烈的掌聲。

教育局於五權國小舉行「高雄市114學年度適應體育教師增能研習」，一整天規劃四場相關課程，吸引全市健體教師、特教教師與行政團隊踴躍參與，希望用同理心鼓勵身障學生參與運動，共同規劃、提升適應體育的專業能量。

課程特色邀請今年總統教育獎五權國小黃昊恩同學到場代言並參與示範，局長吳立森親自到場參與體驗。

黃昊恩克服身體的限制，積極參與各項學習與校內外語文競賽，通過校內英文單字各級檢定、閩南語朗讀比賽第3名、113年全國視障生作文比賽國小4至6年級組第二名等，憑努力脫穎而出，並參加棒球賽和路跑，用行動挑戰不可能。

她以樂觀心態面對生活，與人分享她的經驗與思考，啟發鼓舞了身邊的同學們，成長故事不僅是個人的突破，象徵著生命的無限可能。

吳立森勉勵參與的學員，高雄市幅員廣大，學生族群多元，教育局積極推行「適動高雄，無礙前行」計畫，打造高雄成為具在地特色的融合教育藍圖，讓每位學生都能在安全、友善、無礙的環境中享受運動、健康成長。

