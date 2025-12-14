為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中清水長者散步突倒下 診所醫護衝出分工搶救

    2025/12/14 18:57 記者歐素美／台中報導
    行動不便老人散步時突然倒下，復健患者見狀向診所求救，醫護人員全部衝出協助救人。（嚴可倫提供）

    台中市清水區一名行動不便長者散步時突然往後倒下，1名患者正要到附近的安程骨科診所復健，見狀立即衝進診所求助，護理師全部衝出救人；診所醫師嚴可倫當時正在醫院看診，他事後看到監視器畫面說，熱心呼救的患者本來行動緩慢，當下都快跑起來，機警的診所同仁鎮定、分工、有默契，他以大家為榮。

    嚴可倫在自己臉書分享監視器畫面說，真的是驚險一瞬間，搶救生命線。日前早上微寒，一位在人行道散步的長者，走著走著突然停下，下一秒，竟整個人往後倒下，就在清水區安程骨科診所前。

    1名患者剛好要到診所復健，見狀立即跑進診所求救，護理師們聽見後全部衝出去，一人評估心跳、呼吸、意識，一人通報119，並在救護車靠近時主動揮手引導，一人拿小毯子替長者蓋上，避免失溫，一人聯絡社區管理室，協助確認身分、通知家屬。

    嚴可倫說，從患者通報櫃檯，到長者上救護車不到10分鐘，他很感謝熱心呼救的患者，本來行動緩慢，當下都快跑起來了；診所機警的同仁，鎮定、分工、有默契，「我真的以你們為榮」。

    嚴可倫說，他當時不在診所，事後看到監視器畫面都覺得緊張，他說在危急時刻，看見每個人為生命多跨一步，那是寒冬中真正的溫暖。

