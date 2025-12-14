進口衝擊！烏魚子產量腰斬 價格不漲反跌

現剖烏魚卵每台斤比去年跌了100元。（記者蔡宗勳攝）

受到2、3年前烏魚苗減產影響，今年養殖烏魚子產量不及往年的一半，但因進口烏魚子充斥，並未出現供不應求價昂的市場現象，現剖烏魚卵每台斤反而比去年跌了100元，所幸烏魚殼因量少，價格居高不下，拍賣價為往年的兩倍，確保漁民的收益。

縣府農業處漁業科長張建成表示，2、3年前烏魚苗捕撈量銳減，影響到入池養殖量，今年養殖烏魚子產量還不到往年的一半，但烏魚卵開出的盤價為8台兩規格者每台斤850元，比去年的950元跌了100元。不過因為養殖烏魚減產，取卵後的烏魚殼價格居高不下，剛開盤每公斤出現110元的天價，目前仍有80元的好行情，適時彌補烏魚卵價格疲軟。

請繼續往下閱讀...

大盤商蔡義柏指出，台灣人喜歡吃烏魚子，發展出獨步全球的養殖烏魚技術，不過烏魚從放養到成熟，最快2年才可以收成，但以3年最合適，這過程要面對極端氣候、疫病危害、水色變化等關卡，稍有差錯就血本無歸，可說是極高風險的養殖。

蔡義柏說，烏魚子是辦桌必備的佳餚之一，需求量大，不少貿易商從中國、美國、巴西、日本甚至西非進口野生烏魚子，由於進口的市場價比本土養殖烏魚子每台斤便宜150元，嚴重衝擊國產烏魚的價格，也壓縮漁民的收益，由於養殖風險高，利潤不佳，烏魚養殖面積逐年減少恐成為趨勢。

張建成強調，依照自然法則，野生烏魚子品質應高於養殖烏魚子，但事實上，台灣養殖烏魚捕撈後多了一道非常重要的放血程序，讓整體品質大大提升，反而優於野生烏魚子。因而國產烏魚子雖受到進口的衝擊，但也給予品牌烏魚子生存的空間，以「嘉義優鮮」烏魚子為例，因各自擁有堅定的支持者，可以確保收益。

烏魚殼因量少，價格居高不下。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法