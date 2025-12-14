全民諮商時代》壓力世代求出口 心理諮商所10年暴增近5倍

心理諮商不再只是焦慮或憂鬱患者的專利，而成為日常自我照顧的一環。（圖取自freepik）

數位時代，壓力、焦慮與孤獨成為集體現象，心理諮商正悄悄改變台灣人的生活。根據衛福部統計，心理諮商所從2015年的52家暴增至2024年的295家，心理治療所從30家增至171家，10年間雙雙成長近5倍，近5年更新增約百家，進入快速成長期。專家認為，這不只是產業成長，而是全民邁向「諮商時代」的心理覺醒。

中華民國臨床心理師公會理事長吳孟璋分析，過去心理治療多集中在醫院，如今專業人員進入社區，讓民眾下班或假日也能諮商，不再遙不可及。他觀察，近5、6年成長特別快，尤其疫情期間生活與人際劇變，讓心理壓力明顯上升。早期雖也有心理所，但因接受度低、費用高，成長有限，如今民眾願意為心理健康投資，也讓市場擴張更快。他認為，心理治療所、諮商所普及是好現象，代表社會開始正視心理健康。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事黃柔嘉指出，相較上一代追求物質滿足，這一代人更重視內在需要。心理諮商不再只是焦慮或憂鬱患者的專利，而成為日常自我照顧的一環。現代人已從「生病才諮商」，轉向「想更懂自己」的心理探索；成長煩惱、中年危機、職場倦怠等，都是自然的人生挑戰，許多人會透過諮商整理自我、重新理解自己在不同階段的位置，這顯示心理健康污名減少，也象徵社會對心靈議題的成熟。

這股趨勢也帶動民間力量投入。以華人心理治療基金會為例，該會去年底自澳洲引進「心理健康急救課程」，希望培訓能早期察覺異常、懂得傾聽與引導的「心理健康急救員」。今年9月課程首次開放一般民眾報名，不到1個月全數額滿。

基金會心理健康急救專案經理張瓈文指出，近年心理健康服務需求明顯上升，但仍有不少人未能及早察覺異常並尋求協助。「心理健康急救員」其實就是一般民眾，沒有通報責任，受訓內容也不涉及診斷或治療，只是比未受訓者更具敏感度，當身邊有人出現心理異常時，能以適當方式傾聽、陪伴並引導尋求專業協助，達到預防與早期介入。

張瓈文說，只要敏銳捕捉身邊微弱的求救訊號、給予真誠傾聽，就可能避免悲劇發生。基金會未來也將開設青少年心理健康課程，協助家長與老師了解憂鬱、焦慮與網路成癮等常見問題，讓更多人具備早期發現與陪伴的能力。

