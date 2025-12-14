全民諮商時代》數位焦慮心理新危機 專家示警：AI可能懂你，但不會救你！

諮商心理師強調，心理治療的關鍵，是被理解的同時，也被引導向前，AI只能模擬理解，卻無法促進改變。（照片來源：shultterstock）

生成式AI崛起後，不少人將它當成生活傾訴對象，有人以為找到「最懂自己」的朋友，卻在不知不覺中陷入依賴，國外甚至傳出青少年長期與AI對話、最終走上絕路。專家提醒，真正的心理治療有節奏、有界線，能讓人逐步消化情緒與反思，AI雖能帶來短暫慰藉，但因具有「討好使用者」的特性，缺乏引導與改變的力量，甚至潛藏風險，終究無法取代真實的人際理解。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰指出，有些人難以向他人傾訴時會選擇與AI對話，就心理衛生而言，樂見民眾試著抒發情緒，但研究發現AI傾向「順著使用者的話」反應，是否真有助心理健康「仍待商榷」。

心理師分為諮商與臨床兩類，皆須通過國家考試取得證照；前者著重人格發展與情緒、生涯輔導，多在學校與社區執業，後者專注心理病理與治療，主要服務於醫療院所。

藍挹丰提醒，考量心理衛生複雜性下，不完全推薦用AI來做輔導、諮商。AI並非專業醫療人員，無法辨識潛在問題或危機，雖可輔助使用，但仍應以專業判斷為主，避免落入「AI陷阱」。她觀察，部分人對AI產生依附，甚至影響日常生活，與網路成癮相似。面對這類情況，心理師可協助個案覺察依賴來源，重建現實生活節奏。

中華民國臨床心理師公會理事長吳孟璋指出，透過AI尋求心理支持，短期可舒緩情緒，但與真正的心理治療不同。治療提供固定節奏與安全空間，讓人整理情緒，AI雖方便，卻無倫理規範與情緒界線，若在脆弱時傾訴，回應可能缺乏引導，反而讓負面情緒反覆循環。

「心理治療的關鍵，是被理解的同時，也被引導向前，AI只能模擬理解，卻無法促進改變。」中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事黃柔嘉說，許多人覺得諮商門檻高，先用AI抒發情緒，但久而久之發現自己愈來愈依賴，雖看似被鼓勵與支持，卻少有真正的「頓悟」或改變，這種幫助相對空洞。

她強調，AI或許能幫助人意識到想整理的人生議題，但無法帶來深層改變。真正的諮商會從個案的成長經驗與原生家庭出發，透過關係、信任與安全感，引導個案看見自身力量與改變方向，「就像在旁點一盞燈，陪你一起走一段路」，這正是AI永遠無法取代的。

