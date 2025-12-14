全民諮商時代》心理健康支持方案逾18萬人次使用 心健司：一年一期持續辦理

心理師認為，3次免費諮商幫助民眾跨出第一步，但仍需穩定長期的制度設計。（圖取自shutterstock）

近年心理諮商需求快速攀升，衛福部自2023年8月起推動「年輕族群心理健康支持方案」，針對15至30歲民眾提供3次免費心理諮商，1年服務逾3萬人、轉介高風險個案占3成，去年8月起再擴大至15至45歲青壯族群，至今年8月已服務超過7萬人，其中近3成為高風險轉介個案。衛福部表示，明年方案對象不會縮減，1年1期持續辦理。

時隔14年，「蓄意自我傷害（自殺）」再度重返我國10大死因。衛福部統計顯示，2024年每十萬人有17.4人因自殺身亡，標準化死亡率達13.4人，兩者皆較前年上升。值得注意的是，與前一年相比，雖然兒童與高齡者自殺人數略減，但其他年齡層多呈上升趨勢，其中以25至44歲增幅最大，增加105人。

衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，心理健康支持方案成果顯著，未來將以1年1期為原則，並視國人心理健康需求分析結果、政策方向及此方案辦理成果等滾動調整，他也強調，明年方案適用族群不會縮減，最少會維持與今年相同條件。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰指出，該方案降低民眾接觸專業心理資源的門檻，是很好的入門政策，許多人因這3次諮商跨出求助第一步。即使額度用罄、無力自費，心理師仍能協助轉介健保門診或社區心理衛生中心等其他資源。

心理師公會全聯會理事黃柔嘉建議，該方案未來可擴及45至64歲族群，這群人往往承受家庭與職場雙重壓力，卻缺乏足夠心理支持；長遠而言，應讓全齡民眾都能獲得心理照顧，建立社區支持網絡。

臨床心理師公會理事長吳孟璋也指出，3次免費諮商確實幫助民眾跨出第一步，但仍需穩定長期的制度設計。他舉澳洲為例，由家庭科醫師評估後轉介臨床心理師，每年可獲8至12次補助，若仍有需要可再申請，形成穩定循環。他建議，長遠而言可推動「心理健康保險」，讓有需要的人都能獲得協助，穩定財源與合理自費，才能兼顧服務品質與制度永續。

全民心理諮商時代來臨專題報導

■壓力世代求出口 心理諮商所10年暴增近5倍



■數位焦慮心理新危機 專家示警：AI可能懂你，但不會救你！



■心理健康支持方案逾18萬人次使用 心健司：一年一期持續辦理

