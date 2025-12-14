不只被列中國惹惱台灣人！她去韓國玩為「1個圈圈」跟店家吵翻

「不奇而遇 Steven & Sia」表示，在韓國為了趕時間，很多店家刷卡結帳時都會隨手在簽名欄畫個簡單的符號。（圖翻攝自臉書粉專「不奇而遇 Steven & Sia」）

最近不只南韓電子入境卡系統將我國列為「中國（台灣）」引發台人不滿，有台灣旅客赴韓旅遊刷卡買東西，發現店家未經同意在其結帳頁面簽名欄畫了一個「圈圈」而與對方起衝突，引發討論。對此，旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」跳出來解釋，直言這其實是文化差異產生的誤解。

「不奇而遇 Steven & Sia」昨天（13日）在臉書粉專發文，表示近日在網上滑到一篇貼文，一位台灣女子在韓國旅遊，刷卡結帳時店家竟然在沒有經過她同意的情況下，隨手在簽名欄畫了一個圈圈，讓她覺得被冒犯，甚至與店家起了衝突，「老實說，看到這段，我第一個反應不是生氣，而是很想幫那位店家喊一聲冤。」

「不奇而遇 Steven & Sia」解釋，「因為在韓國，刷卡真的、真的、真的太普遍了。便利商店、咖啡廳、小吃攤，甚至市場裡的阿姨，每天面對的都是一整條刷卡的人龍。在這樣的節奏下，刷卡『簽名』這件事，在韓國早就只剩下形式。很多時候你會看到，姨母直接幫你畫一個小圈、點一個點，或是隨手畫一條線。那不是偷懶，也不是不尊重，而是一種『大家都懂』的默契。」

「甚至有個只有在地人，才會注意到的小細節：只要有人乖乖把全名一筆一畫簽好，店員心裡大概都會默默冒出一句『啊，外國人』。因為韓國人自己，幾乎沒有人在簽全名的。星星、圓圈、點點，能快就快。你想想，如果每個人都站在櫃檯前，慢慢寫完整名字，還確認筆畫有沒有歪，後面排隊的人，真的會翻白眼翻到後腦勺去。」

「不奇而遇 Steven & Sia」表示，「很多時候的衝突，其實不是誰真的沒禮貌，只是彼此的文化真的不一樣。所以大家下次刷卡結帳時，遇到姨母幫你簽名別太緊張。她不是要詐騙你，只是韓國人真的很趕。趕著生活，也趕著服務下一個客人。」

