    首頁 > 生活

    基隆七堵室內兒童樂園擴建 拚農曆春節前啟用

    2025/12/14 16:20 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市七堵室內兒童樂園推出以來，頗受親子喜愛，基隆市政府兒少處編列預算，利用昔日的七堵火車站及火車為設計靈感，打造「七堵探險號」多樣化闖關設施。（圖由基隆市政府提供）

    基隆市七堵室內兒童樂園推出以來，頗受親子喜愛，基隆市政府兒少處編列預算，利用昔日的七堵火車站及火車為設計靈感，打造「七堵探險號」多樣化闖關設施。（圖由基隆市政府提供）

    基隆市七堵室內兒童樂園推出以來，頗受親子喜愛，由於進場免費且鄰近七堵火車站，就連台北市、新北市也有家長帶孩子來闖關放電；基隆市政府兒童及少年事務處（以下簡稱兒少處）決定擴建七堵室內兒童樂園，利用昔日的七堵火車站及火車為設計靈感，打造「七堵探險號」多樣化闖關設施，基隆市政府指出，現在正準備初驗，力拚明年農曆春節前開放。

    基隆市七堵室內兒童樂園設置在七堵區公所6樓，第1期工程利用120坪空間，設置「海洋球池滑梯」、「仿真超市與家家酒」、「築夢賽車場」及「童伴足撞球」4大主題遊戲區域，每到假日經常一位難求。

    基隆市兒少處長吳雨潔指出，基市府斥資1292萬2708元進行七堵室內兒童樂園擴建工程，第2期「七堵探險號」工程，完工後適用年齡為6歲至12歲孩童。

    第2期擴建工程分為2區，包括以舊火車外觀為靈感的「大齡挑戰遊戲區」，6大挑戰設施包括鑽籠、障礙繩穿越、平衡獨木、方形平衡穿越、平衡步道及攀岩牆；另外一區則以舊七堵火車站前站外觀，打造「全齡挑戰區」，設有2層樓，主動線串聯各區，孩童可自由選擇攀爬至2樓，挑戰不同區的遊戲，讓孩童彷彿置身於火車站中的冒險旅程。

    基隆市七堵室內兒童樂園推出以來，頗受親子喜愛，基隆市政府兒少處編列預算，利用昔日的七堵火車站及火車為設計靈感，打造「七堵探險號」多樣化闖關設施。（圖由基隆市政府提供）

    基隆市七堵室內兒童樂園推出以來，頗受親子喜愛，基隆市政府兒少處編列預算，利用昔日的七堵火車站及火車為設計靈感，打造「七堵探險號」多樣化闖關設施。（圖由基隆市政府提供）

