為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    冷氣團來襲！ 合歡山區道路結冰 晚間6點後預警性封閉

    2025/12/14 16:06 記者王錦義／花蓮報導
    寒流來襲合歡山公路清晨已出現路面結冰現象，請注意安全。（太管處提供）

    寒流來襲合歡山公路清晨已出現路面結冰現象，請注意安全。（太管處提供）

    隨著冷氣團來臨，合歡山區氣溫明顯下降，公路局東區養護工程分局指出，台14甲線3000公尺以上高海拔路段有局部結冰機率；為維用路人車安全，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，於今（14）日晚間6點以後，實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進，翌（15）日早上視天候及道路狀況再決定「開放通行」或「限加掛雪鏈車輛通行」。

    公路局太魯閣工務段指出，依目前中央氣象署情資顯示，受大陸冷氣團南下及水氣影響，3000公尺以上高海拔路段有局部結冰機率，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段仍視現況機動調整；另依今年度年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

    呼籲欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息。

    太魯閣國家公園管理處指出，合歡山區目前部分路段已有結冰情形，路面濕滑、能見度不佳，加上深夜及清晨溫度更低，更容易發生車輛失控打滑或碰撞。因此，太管處提醒避免深夜或疲勞駕駛；冬季前往合歡山區，民眾先在山下備妥雪鏈，並熟悉拆裝雪鍊方式；減速慢行，注意冰雪路況；勿違停佔用道路，保持安全空間。

    寒流來襲合歡山公路清晨已出現路面結冰現象，請注意安全。（太管處提供）

    寒流來襲合歡山公路清晨已出現路面結冰現象，請注意安全。（太管處提供）

    寒流來襲合歡山公路清晨已出現路面結冰現象，請注意安全。（太管處提供）

    寒流來襲合歡山公路清晨已出現路面結冰現象，請注意安全。（太管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播