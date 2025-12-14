為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    湯圓不一定是圓的！ 南投新媳婦協會秀造型湯圓

    2025/12/14 15:52 記者張協昇／南投報導
    南投縣新媳婦關懷協會安排耶誕造型湯圓DIY，搓出雪人、麋鹿、耶誕帽等各種造型湯圓。（圖由南投縣新媳婦關懷協會提供）

    冬至及耶延節即將陸續到來，南投縣新媳婦關懷協會今（14日）舉辦「湯圓暖心・耶誕送愛」冬至暨耶誕節關懷活動，邀請新住民及弱勢家庭進行耶誕造型湯圓及耶誕吊飾DIY，孩子與家長一起發揮創意，搓出雪人、麋鹿、耶誕帽等各種造型湯圓，顛覆大家對湯圓一定是圓的觀念，現場笑聲不斷，也讓新住民家庭以溫馨方式體驗台灣節慶文化。

    活動中也發放食材、尿布、暖暖包、醫療耗材等民生物資，協助弱勢家庭與照顧者度過寒冬，考量許多家庭照顧者因全天候照顧家人無法到場，協會更貼心結合長照單位，由居家服務員協助將物資親送至個案家庭，讓需要的家庭在家中也能收到暖心支持。

    鑑於詐騙案件層出不窮，且手法不斷翻新，協會也邀請警察局人員到場進行防詐騙宣導，透過實際案例講解常見詐騙手法，協助新住民與家庭照顧者提升防詐意識，避免受騙。

    創立南投縣新媳婦關懷協會的立委羅美玲致詞時表示，感謝各界長期投入新住民服務，也期盼透過更多公私協力，讓南投縣成為更友善、更具包容力的城市。

    南投縣新住民家庭進行耶誕吊飾DIY。（圖由南投縣新媳婦關懷協會提供）

    南投縣新媳婦關懷協會今（14日）舉辦「湯圓暖心・耶誕送愛」冬至暨耶誕節關懷活動，邀請新住民及弱勢家庭同歡。（圖由南投縣新媳婦關懷協會提供）

