渣難、碳甲郎團隊諧音梗 秀總統盃黑客松淨零轉型創意

總統賴清德參加2025年總統盃黑客松頒獎典禮，唸到今年獲獎團隊時，不少諧音梗如「渣難」、「碳甲郎」等，引現場發笑。（圖由環境部提供）

2025總統盃黑客松今（14日）在總統府頒獎，總統賴清德唸出今年得獎團隊時，引現場眾人發噱，今年由環境部承辦，主題為「健康台灣」與「淨零轉型」國家願景的雙軸線，創意團隊包含「渣難」要解決咖啡渣問題、「碳甲郎」提出營建碳足跡的數位解方、「肝苦人」更是特搜大隊從偏鄉血源不足發想出整合資訊來提升急救存活率，讓人直呼今年創意連連。

賴清德表示，看到四面八方，各種不同領域團隊開放協作及跨域共創，運用數據、科技與創新思維，解決各項問題，令人非常欽佩，今年總統盃黑客松邁入第8屆，累積41組國內、14組國際團隊獲獎，今年面對氣候變遷與數位轉型雙重挑戰，盼透過黑客松活動的雙軸轉型、綠色成長等主題，為台灣永續未來提出解方。

賴清德也點名得獎團隊貢獻，如「AI綠色化學智匯診斷家」協助企業打造一站的化學評估風險服務；還逗趣點出今年獲獎的「弱勢」團隊不少，如「碳甲郎」建立營建工程與廢棄物碳足跡管理、「肝苦人」則整合捐血中心及醫院資訊，建立偏鄉急診救難所需的血庫，提升救傷存活率。

環境部長彭啓明也表示，司儀念到「渣難」團隊上台時，引眾人發笑，其實該團隊是鎖定咖啡渣問題，與環境部合作，主動協助便利商店解決廢棄物問題，將台灣人每年產生的11.1萬噸咖啡渣轉化成回收物再利用。

今年總統盃黑客松也鼓勵國際團隊，賴清德表示，如印度團隊就協助當地農民即時掌握作物健康，提升產量；環境部則強調，黑客松是行動起點，後續將積極配合數發部進行跨部會輔導，加速創新方案導入公共政策與產業應用，讓黑客松的跨域智慧真正落地，成為守護環境、造福民眾的堅實力量。

2025總統盃黑客松14日上午在總統府頒獎。（圖由環境部提供）

