馬太鞍災區中繼屋入住條件嚴苛、第一階段僅41戶 災民盼放寬

馬太鞍堰塞湖災區中繼屋在大進街、林田幹線口的第一批30戶進入最後整理階段。（記者花孟璟攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災迄今2個多月，內政部針對進入重建階段的災區提出中繼屋安置計畫，第一階段提供41戶，本月底至明年1月陸續入住。但災民實際碰到的困難與政府規劃存在落差，災民反映，申請中繼屋條件嚴格，必須全毀或有結構安全問題的房屋所有權人，希望放寬，還有災民因申請租屋補貼遭房東拒租；而「部落集體中繼」選項缺明確時程也讓災民無法安心！

來到馬太鞍溪堰塞湖重災區光復鄉，郵局本月1日恢復營業，市場、街上的麵攤也回來了，災區正緩步復原中。但復原最大陰影仍是上游的大量土砂，專家估計，9月堰塞湖潰流加上11月份鳳凰颱風，累計土砂下移量也才3千萬立方公尺，但仍有2.1億立方公尺尚未下移，「估計未來10到20年都是威脅」。

請繼續往下閱讀...

60歲災民蘇媽媽說，她的房子泥巴淹了超過1公尺，一想到騎摩托車逃離大水的恐怖經驗都還是很怕，所以原民會來調查中繼屋，她馬上登記希望能入住，下次再有豪雨就不用去住收容所，有一個暫時的家。

蘇媽媽的兒子告訴記者，心中疑問是｢光復鄉到底還能不能住人」？部落需要時間安慰彼此的創傷，好好思考決議將來怎麼辦，這也是訴求集體中繼安置的目的，但他上月底參加說明會時，內政部、原民會卻還是表示「部落集體中繼排在第二階段」，至今仍無明確時間表。

災民陳小姐說，國土署規定的中繼屋入住條件嚴格，第一階段資格是89戶，必須是房屋結構鑑定有問題，需要重建或修繕的重災戶，家庭成員在花蓮縣不能有其他自有住宅，希望政府能放寬認定標準，比如房屋無法在1年內完成修繕、曾受淹水區域、或住在平房無法垂直避難、或家有行動不便的長輩及12歲以下孩童等都能放寬，「總不能每次發布紅色警戒，鄉民就要來一次大逃難」。

另外，雖內政部提供沒有自用住宅卻受災的民眾租屋補貼，免取得房東同意就能申請，但災民受訪提到，自己找房子到處碰壁，因很多房東一聽到是受災戶馬上拒絕，怕政府查到租金所得就要繳稅，他建議政府應切結保證不會對租屋給災民的房東徵稅。

縣議員蔡依靜也說，貸款重建最高可獲350萬元、修繕最高150萬的利息補貼，保證貸款到8成，但他們擔心如果房子舊貸款還在清償，但抵押標的物價值因為堰塞湖災區而有減損，擔心銀行拒絕核貸。

對此內政部、原民會表示，第一階段中繼屋41戶本月底可陸續入住，目前部落集體中繼是放在第二階段，因為從調查到確定戶數後，發包至施工完成至少需3個月，原民會將盡快完成問卷調查，截至11月底尚有700戶未調查，會努力把中繼屋放寬申請等相關訴求報給中央，銀行核貸標準內政部會協助行文銀行；至於租屋碰壁問題，災民可洽租賃住宅公會協助媒合，電話03-8316677、0915725588。

相關新聞:

光復中繼屋設施簡單挨批像難民 國土署：提供基本居住並考量安全性

行政院政務委員季連成也到中繼屋聽取國土署報告，務求做好安置工作。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法