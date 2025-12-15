光復中繼屋設施簡單挨批像難民 國土署：提供基本居住並考量安全性

紅十字會捐贈花蓮縣府的組合屋花了一年半才完工，內部有廚房、冰箱、衣櫃、冷氣、床墊。 （縣府提供）

內政部國土署規劃的馬太鞍堰塞湖災民中繼屋，第一批先落成41戶預計本月底可完工、明年1月入住，但災民認為不敷需求，甚至10戶共用1間18坪廚房，批居住品質不佳。對此國土署認為，考量組合屋整體居住安全性，因此設置集中廚房，如未來入住啟用後，可以再依實際使用需要再擴充廚房設施。

中繼屋將在本月底完工，行政院政務委員季連成還安排前往糖廠大進街150公頃中繼屋視察進度，房間內鋪木紋地板，家具為折疊式桌椅、帆布鐵力士衣櫥、木床板及浴室，已至最後收尾階段，廚房則是10戶共用一間18坪廚房，設置9組流理台、18口IH電磁爐。

然而簡單的組合屋家具，仍不免被災民拿來與紅十字會捐贈、上個月剛完工、共計30戶的0403震災中繼屋相比較，組合屋中配有冷氣、流理台、雙口IH爐、瓦斯熱水器、雙人床組含床墊、衣櫃、沙發、茶几、冰箱、洗衣機。

國土署說明，中繼屋規劃依災民需求「離災不離鄉」原則，採生活共榮、守望相助的建築規劃，目的是提供基本居住需求，公用廚房規劃主要是考量降低火災風險，未來入住後如設施不夠用，將可依照實際需求擴充，強調空間絕對充足，且有規劃公共聚會空間，可作為住民日常交流與社群活動等多元運用。

國土署也說，第一批中繼屋規劃41戶，是因為10月針對受災最嚴重的89戶調查時，扣除門牌錯誤後共調查67戶，有41戶提出中繼屋需要。因此分別在現有的台糖宿舍先整理11戶、大進國小後方台糖土地1.5公頃新建組合屋30戶，接下來也將針對重災戶以外的民眾進行中繼屋需求調查，目前基地面積只用四分之一，未來最高可擴充至150戶。

大進國小後方30戶中繼屋內部房型，鋪設木地板，但桌椅、衣櫃均為臨時家具。（國土署提供）

馬太鞍堰塞湖中繼屋30戶預計今年底完工。（國土署提供）

