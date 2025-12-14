基市社會處表揚志工 61位分別獲頒金獎、銀獎、銅獎

基隆市政府於今天（14日）舉辦「國際志工日暨志工表揚大會」，公開表揚榮獲基隆市志願服務金、銀、銅獎的優秀志工，共計61人受獎。（圖為基隆市政府提供）

為響應國際志工日，肯定志願服務夥伴長期投入公共服務的奉獻精神，基隆市政府於今天（14日）舉辦「國際志工日暨志工表揚大會」，公開表揚榮獲基隆市志願服務金、銀、銅獎之優秀志工，共計61人，感謝志工夥伴以實際行動關懷社會、溫暖城市。

本次表揚活動由基隆市政府社會處主辦，基隆市志願服務推廣中心承辦，社會處處長楊玉欣、副處長盛慧中頒獎，向長期投入志願服務的志工夥伴致上誠摯敬意，肯定其持續協助市府推動公共服務的貢獻。

楊玉欣表示，志工是城市中最溫柔而堅定的力量，長期投入社區關懷、弱勢照顧、環境守護及各項公共服務，協助市府將各項服務深入社區、貼近民眾需求，成為基隆社會穩定發展的重要支柱。今年獲獎的61位志工，來自不同社區與服務團體，累積豐富服務時數，充分展現志願服務的專業性與持續性。

楊玉欣說，期盼藉由表揚活動持續凝聚志願服務能量，鼓勵更多人投入志工行列，讓「志工有愛，暖心你我」的精神在基隆持續發光發熱。

