為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基市社會處表揚志工 61位分別獲頒金獎、銀獎、銅獎

    2025/12/14 14:58 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市政府於今天（14日）舉辦「國際志工日暨志工表揚大會」，公開表揚榮獲基隆市志願服務金、銀、銅獎的優秀志工，共計61人受獎。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府於今天（14日）舉辦「國際志工日暨志工表揚大會」，公開表揚榮獲基隆市志願服務金、銀、銅獎的優秀志工，共計61人受獎。（圖為基隆市政府提供）

    為響應國際志工日，肯定志願服務夥伴長期投入公共服務的奉獻精神，基隆市政府於今天（14日）舉辦「國際志工日暨志工表揚大會」，公開表揚榮獲基隆市志願服務金、銀、銅獎之優秀志工，共計61人，感謝志工夥伴以實際行動關懷社會、溫暖城市。

    本次表揚活動由基隆市政府社會處主辦，基隆市志願服務推廣中心承辦，社會處處長楊玉欣、副處長盛慧中頒獎，向長期投入志願服務的志工夥伴致上誠摯敬意，肯定其持續協助市府推動公共服務的貢獻。

    楊玉欣表示，志工是城市中最溫柔而堅定的力量，長期投入社區關懷、弱勢照顧、環境守護及各項公共服務，協助市府將各項服務深入社區、貼近民眾需求，成為基隆社會穩定發展的重要支柱。今年獲獎的61位志工，來自不同社區與服務團體，累積豐富服務時數，充分展現志願服務的專業性與持續性。

    楊玉欣說，期盼藉由表揚活動持續凝聚志願服務能量，鼓勵更多人投入志工行列，讓「志工有愛，暖心你我」的精神在基隆持續發光發熱。

    基隆市政府於今天（14日）舉辦「國際志工日暨志工表揚大會」，公開表揚榮獲基隆市志願服務金、銀、銅獎的優秀志工，共計61人受獎。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府於今天（14日）舉辦「國際志工日暨志工表揚大會」，公開表揚榮獲基隆市志願服務金、銀、銅獎的優秀志工，共計61人受獎。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府於今天（14日）舉辦「國際志工日暨志工表揚大會」，公開表揚榮獲基隆市志願服務金、銀、銅獎的優秀志工，共計61人受獎。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府於今天（14日）舉辦「國際志工日暨志工表揚大會」，公開表揚榮獲基隆市志願服務金、銀、銅獎的優秀志工，共計61人受獎。（圖為基隆市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播