台14甲線翠峰至大禹嶺路段 18:00起預警性封閉

台14甲線翠峰至大禹嶺路段 ，今（14日）傍晚6時起將預警性封閉。（圖由仁愛警分局提供）

受大陸冷氣團南下及水氣影響，氣象預報入夜後氣溫驟降，台14甲線3000公尺以上高海拔路段有局部結冰機率，公路為維護用路人行車安全，公布台14甲線8K翠峰至41.5K大禹嶺路段，於今（14）日傍晚6時起預警性封閉，車輛只出不進，明天早上視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

台14甲線合歡山公路翠峰至大禹嶺（18K~41.5K）路段，公路局昨因應冷氣團來襲，夜間實施預警性封閉，經派員檢視路況，未有結冰等情況，於今（14）日清晨7時解除管制恢復通行。惟因此波冷氣團最冷可能落在今晚至明天清晨，翠峰至大禹嶺路段有局部結冰機率，公路局下午2時又公布自今天傍晚6時起，封閉翠峰至大禹嶺路段，欲規劃今晚行經該路段民眾恐怕得變更行程。

請繼續往下閱讀...

公路局中區養護工程分局埔里工務段表示，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，為確保行車安全，近日台14甲線管制時段仍將視天候狀況及兼顧民眾交通需求機動調整，呼籲雪季期間欲行經台8線及台14甲線用路人，行旅前務必備妥個人保暖裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交管資訊，預先規劃旅行備案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法