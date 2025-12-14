為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    導遊職前訓練時數下修 明年6/1上路

    2025/12/14 14:41 記者蔡昀容／台北報導
    交通部觀光署修法調整導遊職前訓練時數，明年6月1日上路。導遊帶團示意圖。（記者蔡昀容攝）

    想帶旅客遊台灣，須通過導遊人員評量測驗，並完成職前訓練，才能取得導遊執業證。為更符合實務，交通部觀光署修法減少職前訓練時數，除整併重複內容，也增加戶外實作課程；職前訓練從98節下修至80節課，取得執照3年未執業者換領有效執照，職前訓練從49節下修至40節課，明年6月1日正式上路。

    導遊負責接待引導旅客在台旅遊業務。如果想合法執業，必須考取導遊人員評量測驗合格，並在3年內接受職前訓練，才能拿到執業證。導遊人員執業證有效期間為3年，期滿前1年內要向觀光署或其委託團體申請換發。

    每年報考導遊人數，近年約5、6千人。為使導遊選才及育才機制更符合市場及實務需求，觀光署修法「導遊人員管理規則」，導遊人員職前訓練節次原為98節課，每節課50分鐘，修法改為80節課；取得執業證3年內未執業者，要重新參加職前訓練才能換領有效執業證，重行訓練節次原為49節課，每節課50分鐘，將修法改為40節課。

    觀光署說明，現行訓練課程部分內容重複，或與實務工作關聯性較低，已不符現今導遊職能需求，因此調整導遊人員職前訓練課程內容與時數，整併重複課程、刪減過時內容，並增加戶外實作課程比例，提升訓練效率與實務導向，培育符合產業需求的專業人力。

    修法草案經預告等法定程序後，近日正式公布。觀光署表示，導遊人員評量測驗多在3月舉行，並於5、6月放榜，新制將在明年6月1日上路，以銜接訓練需求。

