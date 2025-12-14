金門民生路「偏心車道」取消 回復快慢車道分流

金門縣去年在民生路畫設的「偏心車道」，將原有車道「四合三」，原來往返各一組快、慢車道改二往一返三條車道。（記者吳正庭攝）

金門縣金城鎮民生路「偏心車道」實施1年，在「民意」反映下，今天起陸續回復原有快慢車道分流，並取消民生路上所有收費停車位。

縣議員董森堡說，許多民眾向他抱怨，一個攸關民生的重要政策1年就轉彎，凸顯縣府事前思慮不周，未廣泛蒐集民意以致作業草率，甚至惹來浪費公帑批評，希望縣府以此為鑑。

縣府說，2024年為改善人口最多的金城鎮城區停車問題，在主要道路民生路附近闢設800多個車位的「民生停車場」，因應往該停車場車流增加，將民生路與中興路口南、北側路段各近一百公尺車道，由原來往返各一組快、慢車道的4條車道改為2往1返3條車道的「偏心車道」。其中1條設左轉專用車道，可避免過去直行車在該車道造成的回堵問題。

就在民眾逐漸習慣偏心車道後，縣府以民意需求，包括附近商家反映無法臨停、卸貨、路型彎來彎去不順等，縣府基於滾動檢討及「尊重大部分民意」，決定將全路段回復為原快、慢車道分流，並取消民生路收費停車位，只保留卸貨區3格、婦幼停車位2格、身心障礙停車位1格，尖峰時段（0730-0830、1200-1330、1700-1830）全面禁止停車，並配合科技執法，避免車輛違停。

偏心車道啟用，縣長陳福海去年12月8日往停車場勘查即指出，民生停車場新增停車格是傾聽民意迅速落實的政策，但解決停車問題需結合整體交通規劃，透過疏導與周轉管理，讓停車環境更加友善。陳福海今年9月11日在主管會報指示觀光處及工務處「站在老百姓角度思考」，立刻檢討是否將偏心車道恢復雙向？也加速觀光處執行腳步。

金門縣今年又把民生路快慢車道改回來，將實施一年的「偏心車道」改回往返各一組快慢車道。（記者吳正庭攝）

金門縣將民生路的偏心車道改回快、慢車道並取消所有收費停車格。（記者吳正庭攝）

金門縣將民生路的偏心車道改回快、慢車道並取消所有收費停車格。（金門縣政府提供）

