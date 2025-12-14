竹縣雲裳烏龍品茶節 12/22～12/26揪你來

新竹縣農會12月22日至26日一連5天將在農會3樓舉辦雲裳烏龍品茶節，邀請專業品茶師以手沖方式帶領大家體驗原鄉高山茶的特色。（記者廖雪茹攝）

第7屆新竹縣原鄉經濟作物冬季高山烏龍茶《雲裳烏龍》優良茶評鑑品評出爐，茶農涂旭帆一舉奪下特等獎和冠軍茶；新竹縣農會將於12月22日至26日一連5天舉辦「新竹縣雲裳烏龍品茶節」，邀請專業品茶師講解及帶領民眾品茗，親身感受高山茶的細緻與優雅、探索原鄉的茶文化。

新竹縣農會表示，在原民會和新竹縣政府的支持下，日前帶領尖石、五峰2鄉公所等原鄉地區的茶農，舉辦新竹縣原鄉經濟作物冬季高山烏龍茶優良茶評鑑，由農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐、副研究員潘韋成擔任評審，分別針對茶葉的「外觀、水色、香氣、滋味、葉底」進行評分。

《雲裳烏龍》評鑑 涂旭帆奪特等獎

今年報名點數為200點，最終評出特等獎1名、冠軍茶3名、頭等獎9名、金質獎24名、優等獎93名，總計130名。農會表示，評鑑結果由涂旭帆榮獲特等獎，甲子園-盧瑞祥、涂旭帆、怡農茶園-李宥瑢拿下冠軍茶。

新竹縣永續農業生產合作社理事主席涂旭帆說，因為很喜歡喝茶，2018年開始投入種茶，平常會研究茶葉，也跟農友學習製茶、品評茶葉。感謝製茶前輩們不吝經驗分享與指導，才讓茶葉新手的他有幸獲得佳績。

為讓更多人了解雲裳烏龍茶的特色、產地故事與評鑑選茶標準，新竹縣農會12月22日至26日一連5天將在農會3樓舉辦雲裳烏龍品茶節，每日早上9點至12點共計15場次，邀請專業品茶師以手沖方式，帶領大家體驗新竹縣原鄉冬季高山茶「香氣淡雅、滋味甘醇、喉韻綿長」的珍貴層次。

品茶活動請上網報名，新竹縣農會推廣部電話：03-5921018#分機117，劉主任。

第7屆新竹縣原鄉經濟作物冬季高山烏龍茶《雲裳烏龍》優良茶評鑑品評出爐，茶農涂旭帆（中）一舉奪下特等獎和冠軍茶。（圖由新竹縣農會提供）

