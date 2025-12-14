關懷弱勢兒少 基隆長庚請兒少看電影

基隆長庚醫院主辦的「益起關懷弱勢兒少」公益活動第2場，今天（14日）於基隆秀泰影城登場，邀請弱勢兒童及青少年與學校團體觀賞動畫電影《動物方城市2》。（圖由基隆長庚醫院提供）

基隆長庚醫院主辦的「益起關懷弱勢兒少」公益活動第2場，今天（14日）於基隆秀泰影城登場。主辦單位包下秀泰影城2放映電影廳，邀請弱勢兒童及青少年與學校團體一起觀賞動畫電影《動物方城市2》。透過結合娛樂與教育意義的方式，讓孩子們在歡樂中學習。

基隆長庚醫院耳鼻喉科主任羅正民表示，基隆長庚多年來關注弱勢兒少的福祉，不僅與基隆市政府簽署了關懷兒少的合作意向書，還大力鼓勵醫院員工參與公益；感謝基隆長庚護理師陳麗華帶領醫護同仁參與，迄今已邁入第20年。自2018年起，醫院每年投入超過100萬元經費支持公益項目，希望藉由實際行動來啟發更多企業關注兒少福祉，讓未來的國家棟樑在關愛的環境中茁壯成長。

請繼續往下閱讀...

基隆家扶中心主任黃詩文表示，活動能連續20年的不斷持續，需要各界支持及相挺，讓孩子們在安全、健康和無毒的環境中快樂成長是共同努力目標；家扶中心美術班孩子們上午受邀參與電影活動，下午安排參加基隆市議會舉辦的藝術成果展，分享成果。

基隆市議長童子瑋的秘書郭亭琪表示，社會公益關懷活動，需要長期支持，希望有更多的社會大眾和企業團體關注支持，守護每一位孩子，助他們在愛與關懷中健康成長。

值得一提的是，電視節目主持人鄭凱云與媽媽、兒子三代同堂一起參加；她強調，參與公益活動是培養孩子正向價值觀的重要方式，用行動支持公益，鄭凱云的兒子今天也到場做公益。明德國中校長徐仁斌說，學生透過觀看電影《動物方城市2》，從中學習到如何在多元文化中和諧共處，相信學生透過電影欣賞的經驗，會有全新體會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法