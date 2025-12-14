為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    見證兩岸對峙歷史！ 地方盼虎尾央廣基地盡速活化 縣府將爭取1.2億經費

    2025/12/14 14:08 記者李文德／雲林報導
    中央廣播電台雲林虎尾分台2014年列為縣定文化景觀，縣府欲活化為數位影音基地。（記者李文德攝）

    中央廣播電台雲林虎尾分台2014年列為縣定文化景觀，縣府欲活化為數位影音基地。（記者李文德攝）

    雲林縣定文化景觀「中央廣播電台虎尾分台」縣府欲將其活化為數位基地，當地民眾指出雖近年有活動入場，但頻率低，園區如同「廢墟鬼屋」般，應有活化進度。縣府文觀處長陳璧君表示，已自籌480萬規劃經費先行設計，同時將向文化部爭取1.2億元經費，打造保存教育體驗區，轉型推動雲林文化數位化的重要基地。

    中央廣播電台雲林虎尾分台，又稱定遠電台，位在虎尾廉使里，1972年美軍駐台時建立後移交政府，成為中央廣播電台的分台，冷戰時期該電台與台南天馬電台負責對中國的短波廣播，見證我國與中共對峙過去，極具歷史及戰略價值。

    縣府文觀處指出，台美斷交後，美軍將電台移交國軍，輾轉交給中央廣播電台，2013年因劃入高鐵雲林站開發預定地，當時縣府文化處召開審議會建議登錄為文化景觀，但央廣主建物的文資審議法定程序尚未完成，縣內局處意見未能整合一致，導致發生誤拆事件，正式列為文資後，縣府近年來將此地定位為「央廣數位影音基地」活化。

    當地民眾表示，近期縣府雖有心周末在此基地活動，不過一個月內頻率低，偶爾僅有1至2次，辦完之後此地有如廢墟般，令人感到惋惜；身為當地人的虎尾鎮代主席陳明聖表示，多年來已接獲許多民眾陳情，周邊新建案林立，與老舊的園區形成強烈對比，地方也擔有恐為治安死角，有人提出希望拆除，有人希望能夠保留，大家希望能夠趕緊有活化進度。

    陳璧君指出，上月甫結束的後斗市集成功吸引近3千位民眾到訪，當地民眾也反映活動頻率問題，將提高活動舉辦頻率。另此地已自籌2200萬元完成景觀工程，目前正積極規劃主建體活化，初步已自籌480萬元設計規劃，將設置「文化景觀保存教育體驗區」，讓民眾可自由參觀、觸摸遺跡，也將設置錄音室、影音互動空間、數位剪輯中心等，作為雲林文化數位推廣中心。

    縣府城鄉處長林長造表示，明年會針對基地內西側約0.15公頃閒置草地活化，規劃為停車空間；文史工作者李漢鵬建議，虎尾央廣當時作為我國與中共對峙的歷史，未來活化也可以適時加入相關影音，增添歷史感。

    中央廣播電台虎尾分台主建體仍留有11年前誤拆的痕跡。（記者李文德攝）

    中央廣播電台虎尾分台主建體仍留有11年前誤拆的痕跡。（記者李文德攝）

    中央廣播電台虎尾分台見證我國與中共對峙的歷史，獨具特色，地方盼盡速活化。（記者李文德攝）

    中央廣播電台虎尾分台見證我國與中共對峙的歷史，獨具特色，地方盼盡速活化。（記者李文德攝）

