    民團爭取復振台語4訴求 教育部：首個台語沉浸基地明年成立

    2025/12/14 13:57 記者楊綿傑／台北報導
    多個民間團體組成「台語政策推動聯盟」，召開第2屆「全國台語政策民間會議」，提出成立台語復振委員會、推動成立台語學校、讓台語成為法律上中央及地方通行語等訴求。（記者楊綿傑攝）

    多個民間團體組成「台語政策推動聯盟」，今召開第2屆「全國台語政策民間會議」，提出成立台語復振委員會、推動成立台語學校、讓台語成為法律上中央及地方通行語等訴求。教育部指出，持續推動語言沉浸式學習，預計明年在嘉義成立首個台語沉浸式學習基地，並將台語認證考試推向海外。

    聯盟揭示，會議目的在於推動台語正常化相關政策和落實，台灣人長期因政策所致的「中語體制」束縛，誤認為中語就是代表，但中語在國際上代表的就是中國，只有台語才能具有台灣人的辨識度，且中國利用影音作品進行認知入侵，故「中語體制」應該褪掉，以定位台灣主體性。

    此外，就算台語被政策打壓了幾十年，依據2020年的調查，仍有31%的主要使用人口，以及54%次要使用人口，台灣目前有超過85%人口具有台語能力。不過調查也提到，在6到14歲民眾僅有7.4%以台語為主要使用。有很多人其實會說台語但平常少用，甚至不用，政府應活化社會台語環境，才能進一步持續傳承。

    受邀出席會議的政務委員林明昕表示，台語是形塑台灣主體性不可或缺的部分，但過去因政策影響，台語面對傳承危機。行政院在2022年責成文化部、原民會、客委會、教育部等單位，共同提出的國家語言整體發展方案，投入5年324億的預算，其中文化部積極辦理各種台語活動，營造友善環境、擴增創作環境與學習資源，已透過多元方式讓台語更加普及，也提高台語接觸度與聲望。

    教育部政次劉國偉則提到，台語在生活中已對華語有影響，如「二二六六」、「喬」時間等。教育部持續推動語言從小、沉浸式學習，已有400所幼兒園執行；而目前在中小學，即使是1個學生要學，也必須開課。114學年度語言課程開設10萬多班，160萬學生參與，其中台語約5萬班、近140萬學生參與。明年在嘉義亦將成立首個部辦的台語沉浸學習基地，另台語認證考試除了在國內已經達到23萬人報考，也成功推進到美國華盛頓。

    多個民間團體組成「台語政策推動聯盟」，召開第2屆「全國台語政策民間會議」，提出成立台語復振委員會、推動成立台語學校、讓台語成為法律上中央及地方通行語等訴求。（記者楊綿傑攝）

