台中16樓商辦無窗外牆神秘塗鴉位置險峻 「怎麼完成」引熱議

16樓商辦高樓層無窗外牆上，突然冒出高空塗鴉。（記者許國楨攝）

台中市北區中清路一棟16層樓高的商辦大樓，近日被民眾發現無窗外牆高處「憑空」出現一大片黑白塗鴉，位置位於高樓層，距離地面高度驚人，引發議論，由於塗鴉面積大、筆畫連續且位置險峻，外界質疑行為人究竟如何完成創作，管委會也已報警盼釐清。

從現場照片觀察，兩處塗鴉分布在該大樓的高樓層無窗外牆磁磚立面，從頂樓往下延展起碼約5到6個樓層，周邊並無明顯外凸平台或可站立空間，附近窗戶與冷氣室外機位置亦不足以支撐長時間作畫，且塗鴉線條縱橫向都有延伸、結構完整，顯示塗寫過程中身體相對穩定，並非單點探身隨意噴漆可完成。

請繼續往下閱讀...

據研判，行為人最可能是從樓頂進入後，採取攀降方式垂降至外牆進行塗鴉，此種「命懸一線」的創作手法無異在玩命，且中清路白天交通流量相當大，應該是選擇夜深人靜時行動，利用繩索或固定裝備在高空橫向移動完成創作，相較之下，若使用吊籠或工程設備，通常會留下施工紀錄或明顯痕跡，可能性較低。

目前警方已受理報案，員警私下也對於此種塗鴉「到底怎麼做到的？」感到好奇，將鎖定頂樓出入口、電梯及樓梯間監視器畫面比對，並回溯事發時段周邊路口影像，釐清是否有可疑人員進出、手法及動機。

高空塗鴉「怎麼做到的？」引發熱議。（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法