大膽！拖板砲車沿路放跑給消防車追 疑違法施放恐罰45萬

彰化縣花壇鄉13日晚間出現廟會煙火。（民眾提供）

彰化縣消防局昨天（13日）晚間接獲檢舉有「拖板砲車」，立即派出車輛進行蒐證，雙方車輛就在路上追逐，由於拖板車往北離開現場，消防員無權攔查，將把蒐證給警方確認身分，再通知對方來說明。如有違法施放情事，將依照爆竹煙火管理條例來開罰，最高可罰45萬元！

在地民眾表示，昨晚花壇的這場廟會，前後施放兩次煙火，一次是6點多，8點多，雖然時間未超過彰化縣規定的10點，煙火規模不小，吸引許多人都跑出來觀看。

消防局指出，施放專業爆竹煙火，必須經過申請，並提交安全計畫書通過後才發放許可證，同時，專業爆竹煙火施放場所，其負責人應投保公共意外責任保險。而昨天並沒有接獲任何申請。

因此，如果這場煙火有違法施放的話，將可依爆竹煙火管理條例來開罰，未取得許可就施放，可罰3萬元到15萬元；未投保公共意外責任險可罰6萬到30萬元。也就是違法施放可開罰9萬元到45萬元。

拖板砲車在彰化縣花壇鄉趴趴走，消防車當場追著跑。（社會事新聞影音）

