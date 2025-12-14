為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大膽！拖板砲車沿路放跑給消防車追 疑違法施放恐罰45萬

    2025/12/14 13:28 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣花壇鄉13日晚間出現廟會煙火。（民眾提供）

    彰化縣花壇鄉13日晚間出現廟會煙火。（民眾提供）

    彰化縣消防局昨天（13日）晚間接獲檢舉有「拖板砲車」，立即派出車輛進行蒐證，雙方車輛就在路上追逐，由於拖板車往北離開現場，消防員無權攔查，將把蒐證給警方確認身分，再通知對方來說明。如有違法施放情事，將依照爆竹煙火管理條例來開罰，最高可罰45萬元！

    在地民眾表示，昨晚花壇的這場廟會，前後施放兩次煙火，一次是6點多，8點多，雖然時間未超過彰化縣規定的10點，煙火規模不小，吸引許多人都跑出來觀看。

    消防局指出，施放專業爆竹煙火，必須經過申請，並提交安全計畫書通過後才發放許可證，同時，專業爆竹煙火施放場所，其負責人應投保公共意外責任保險。而昨天並沒有接獲任何申請。

    因此，如果這場煙火有違法施放的話，將可依爆竹煙火管理條例來開罰，未取得許可就施放，可罰3萬元到15萬元；未投保公共意外責任險可罰6萬到30萬元。也就是違法施放可開罰9萬元到45萬元。

    相關新聞請見：

    嘉市宮廟平安宴 信徒炮贊拖板車上煙火四射 嘉市消防局回應了

    拖板砲車在彰化縣花壇鄉趴趴走，消防車當場追著跑。（社會事新聞影音）

    拖板砲車在彰化縣花壇鄉趴趴走，消防車當場追著跑。（社會事新聞影音）

    彰化縣花壇鄉13日晚間出現廟會煙火。（民眾提供）

    彰化縣花壇鄉13日晚間出現廟會煙火。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播