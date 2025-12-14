為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投仁愛高山茶王評鑑 特等獎茶義賣百萬捐弱勢

    2025/12/14 12:34 記者張協昇／南投報導
    南投仁愛鄉台灣高山茶王冬季評鑑競賽，特等獎得主林柏宏（左4）捐出30斤得獎茶義賣百萬元捐弱勢。（圖由南投縣政府提供）

    南投仁愛鄉台灣高山茶王冬季評鑑競賽，特等獎得主林柏宏（左4）捐出30斤得獎茶義賣百萬元捐弱勢。（圖由南投縣政府提供）

    南投縣仁愛鄉農會主辦的2025台灣高山茶王冬季評鑑競賽結果出爐，特等獎得主將獲獎的30斤頂級比賽茶捐出義賣，募得100萬元，全數捐助鄉里弱勢與救災團體，讓台灣高山茶王不僅有高度，更有溫度。

    仁愛鄉農會表示，今年台灣高山茶王冬季評鑑競賽，有611件參賽，為維護「台灣高山茶王」的高品質，評審團嚴格把關，淘汰率高達49.59%，雖今年度受極端氣候影響，冬茶產量銳減3至5成，但在茶農精湛技術下，仍淬鍊出高品質好茶，其中特等獎茶品，茶湯水色蜜綠清澈，香氣純淨帶有淡雅花香，滋味鮮甜圓滑，口感純潤細緻，展現仁愛鄉優質的高山茶特色。

    台灣高山茶王冬季評鑑競賽，13日舉辦頒獎典禮，拿下特等獎、頭獎壹獎及頭等獎的「大茗本位製茶堂」董事長林柏宏，當場將30斤得獎茶捐出義賣，獲得10家公司認購，募100萬元善款，全數捐贈予仁愛鄉弱勢家庭、教育團體、部落文化健康站及神鷹搜救隊。

    仁愛鄉農會強調，這次冬茶賽，在農糧署及茶改場輔導下，落實嚴格食安機制，所有參賽茶農納入QR-code可追蹤溯源系統，並配合多重元素分析、DNA分子鑑定等技術，嚴格杜絕境外茶混充，確保每一口茶都是正港台灣味。

    南投縣仁愛鄉2025台灣高山茶王冬季評鑑競賽頒獎典禮，由原民歌表演揭幕。（圖由南投縣政府提供）

    南投縣仁愛鄉2025台灣高山茶王冬季評鑑競賽頒獎典禮，由原民歌表演揭幕。（圖由南投縣政府提供）

