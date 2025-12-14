丟臉丟到家！台灣旅客錯過班機 竟要求駐日那霸分處幫忙喬

日本沖繩那霸機場。（美聯社）

許多台灣人熱愛赴日旅遊，其中沖繩因航程短、票價相對便宜，長年成為熱門選擇。然而，近日卻傳出有台灣旅客在日本那霸國際機場，因未事先至航空公司櫃檯報到，錯過截止時間後遭拒絕登機。事後該名旅客竟致電台北駐日經濟文化代表處那霸分處要求「特別協助」，讓那霸分處不得不發文提醒。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處12日在臉書發文揭露，近期接獲國人來電求助，該名旅客於沖繩那霸國際機場準備搭乘某航空公司航班時，僅依據手機APP提示需於起飛前40分鐘抵達登機口，卻未事先至航空公司櫃檯辦理報到手續。

那霸分處指出，旅客抵達安檢口時，被告知必須先完成櫃檯報到手續。此時距離航班起飛僅剩約50分鐘，旅客急忙趕赴報到櫃檯，最終因已超過航空公司規定的報到截止時間而遭拒絕受理登機。該名旅客隨後致電那霸分處，要求外館致電航空公司提供「特別協助」，讓其能夠登機。

那霸分處強調，多數航空公司會在航班起飛前至少1小時關閉報到櫃檯，逾時即無法受理報到。旅客若錯過報到時間，只能改訂其他航班或重新購買機票，「本處不便要求航空公司特例受理。」

那霸分處也分享另一個案例，曾有旅客搭乘郵輪至那霸旅遊，卻因隔天早上睡過頭，錯過規定的下船入境手續辦理時間而致電求助。經洽詢入國管理局後，獲知入境審查人員於規定時段後即撤離，無法再返回為旅客辦理入境手續。

那霸分處呼籲，盼旅日遊客務必遵守各項時間規定，並預留充足時間辦理報到、安檢與入境手續。強調「本處不便替未依規定時間辦理手續的旅客，向航空公司或各主管機關提出特別要求。」同時提醒，國人訪日時，切記日本比台灣快1小時，應注意租車、還車、飯店入住退房、餐廳用餐等預約時間相關規定。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言回應，「這種小學在教的事情，還要駐外使館特別發文，真丟臉！」、「太瞎了也辛苦了。外交部如果真的能用公權力讓航空公司重新開櫃，那這個看不見的政商勾結才恐怖」、「外館不是萬能的，沒有辦法有求必應，尤其像這種可以事先注意或作功課的事，還是自己解決最好，互相尊重和體諒最重要」。

