    首頁 > 生活

    趕工出包！新店錦秀擋土牆搶修砸爆住戶外牆 2樓浴室一眼望穿

    2025/12/14 12:52 記者黃政嘉／新北報導
    新北市新店區錦秀路57巷第1排的2樓民宅外牆被混凝土砸出大洞。（新北市議員黃心華提供）

    新北市新店區碧瑤社區與錦秀社區間擋土牆因豪雨崩塌，先前已完成邊坡加強防護，施工單位目前在做施工平台，以利擋土牆工程作業，但施工單位昨天灌漿時，灌漿圍束的混凝土塊疑無法承受灌漿壓力，導致混凝土塊翻落，砸到錦秀路57巷第1排的1、2樓民宅外牆，尤以2樓首當其衝，整個浴室外牆被砸成大洞，浴室內直接看到外頭，幸該排皆為撤離戶，無人受傷，施工單位將負起全責修復。

    新北市議員黃心華表示，社區未來坡腳將蓋新的擋土牆，上面做順坡、掛網噴獎加固，如同保護外殼護住山坡，但施工位置在山腳，跟民宅很接近，進出困難，需做一個平台來調度工程機具、工料進出等，以便做後續打樁，施工單位正在做施工平台，先用混凝土塊當作灌漿的圍束，就是如同「口」字形的牆，然後在中間灌漿，不料昨天灌漿時，疑因混凝土塊堆積的力量沒辦法承受灌漿的側向壓力，導致混凝土塊翻落，砸中錦秀路57巷民宅1、2樓牆壁，造成外牆損壞，尤以2樓最嚴重，浴室外牆全部砸破，1樓雖沒2樓嚴重，但仍可看到牆壁遭砸損。

    黃心華表示，昨天接獲民眾告知約傍晚5點發生狀況，晚上7點趕到現場了解，新店區長、養工處、工務局長也陸續到場處理，初步目視，民宅主要梁柱結構沒有損傷，骨架尚健全，惟房屋外磚牆遭砸破，工務單位初步先用帆布類的阻絕物遮蔽外牆破洞處，讓外面風雨、砂石不要灌進來，作緊急處理，施工單位會負起全責修復。

    黃心華說，市府連週末日夜都在趕工，希望盡早完成穩定山坡作業，讓民眾趕快回家，這點他給予肯定，但有時趕工沒考慮周詳發生施工意外，強調不能忽略基本的施工安全防護跟考量，特別是搶時間的搶災工程，尤須重視。

    相關新聞請見：

    新店錦秀擋土牆灌漿出包 新北養工處致歉：檢討施工方式

    新北市新店區錦秀路57巷第1排的民宅外牆被施工混凝土塊砸中受損。（新北市議員黃心華提供）

    新北市新店區錦秀路57巷第1排的1樓民宅外牆到混凝土砸中受損。（新北市議員黃心華提供）

    新北市新店碧瑤、錦秀社區間擋土牆工程在做施工平台，施工單位昨天灌漿時，灌漿圍束的混泥土塊疑無法承受灌漿壓力，導致混泥土塊翻落，砸到錦秀路57巷民宅外牆。（新北市議員黃心華提供）

    新北市議員黃心華、新店區長黃秀川昨到場了解狀況。（新北市議員黃心華提供）

