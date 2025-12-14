PASIWALI原住民族音樂節吸引逾5萬人 今晚再嗨翻台東森林公園

「2025 Taiwan PASIWALI Festival」，昨晚吸引人潮。（記者黃明堂翻攝）

原民會連續第8年在台東辦理「2025 Taiwan PASIWALI Festival」，昨起一連兩天在台東森林公園舉辦，首日包括張震嶽Ayal Komod、來自泰國NIXSA等歌手及樂團演出，吸引逾5萬民眾欣賞，今晚將繼續嗨翻森林公園。

昨晚由阿布絲·塔娜比瑪表演打頭陣，張震嶽Ayal Komod壓軸演出，嗨翻觀眾。原民會主委曾智勇及3位副主委、縣長饒慶鈴、立委伍麗華、莊瑞雄等人陪伴大家，享受台上歌手演唱，不少觀眾在演出者帶動下，在舞台前或兩旁跳起原民舞蹈，台上台下互動熱烈。

曾智勇表示，PASIWALI是阿美族語「往東方」的意思，東方是太陽升起的地方，也是台灣孕育許多原住民族的地方，第八年在台東舉辦，感謝縣政府提供優質場地。今年PASIWALI以「We are the champions X 出力」為核心，接續在世界原住民族傳統運動會後辦理，PASIWALI音樂節吸引國內外樂迷與無數遊客關注及分享，期許活動持續作為原住民族歌手、樂團、舞團進行交流的重要平台。

連續兩天邀請海內外表演者，由地方樂舞團隊、重量級樂團組合與新生代歌手輪番登場，集結至少16組表演者，舞踊集團花やから、Tamariki Poerani大溪地舞團、娜麓灣樂舞劇團、瑪蘭部落青年傳唱隊、阿布絲·塔娜比瑪、張淦勛Giyu Tjuljaviya、原始林樂團、姑慕·巴紹、NIXSA、Anslom、拉貨櫃、巴查克與他的姊妹們、OTYKEN、桑布伊、張震嶽Ayal Komod、溫嵐等。現場設置5座部落屋，提供沉浸式文化體驗，結合65家原住民族餐食與手作商品。

