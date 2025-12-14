為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    PASIWALI原住民族音樂節吸引逾5萬人 今晚再嗨翻台東森林公園

    2025/12/14 12:49 記者黃明堂／台東報導
    「2025 Taiwan PASIWALI Festival」，昨晚吸引人潮。（記者黃明堂翻攝）

    「2025 Taiwan PASIWALI Festival」，昨晚吸引人潮。（記者黃明堂翻攝）

    原民會連續第8年在台東辦理「2025 Taiwan PASIWALI Festival」，昨起一連兩天在台東森林公園舉辦，首日包括張震嶽Ayal Komod、來自泰國NIXSA等歌手及樂團演出，吸引逾5萬民眾欣賞，今晚將繼續嗨翻森林公園。

    昨晚由阿布絲·塔娜比瑪表演打頭陣，張震嶽Ayal Komod壓軸演出，嗨翻觀眾。原民會主委曾智勇及3位副主委、縣長饒慶鈴、立委伍麗華、莊瑞雄等人陪伴大家，享受台上歌手演唱，不少觀眾在演出者帶動下，在舞台前或兩旁跳起原民舞蹈，台上台下互動熱烈。

    曾智勇表示，PASIWALI是阿美族語「往東方」的意思，東方是太陽升起的地方，也是台灣孕育許多原住民族的地方，第八年在台東舉辦，感謝縣政府提供優質場地。今年PASIWALI以「We are the champions X 出力」為核心，接續在世界原住民族傳統運動會後辦理，PASIWALI音樂節吸引國內外樂迷與無數遊客關注及分享，期許活動持續作為原住民族歌手、樂團、舞團進行交流的重要平台。

    連續兩天邀請海內外表演者，由地方樂舞團隊、重量級樂團組合與新生代歌手輪番登場，集結至少16組表演者，舞踊集團花やから、Tamariki Poerani大溪地舞團、娜麓灣樂舞劇團、瑪蘭部落青年傳唱隊、阿布絲·塔娜比瑪、張淦勛Giyu Tjuljaviya、原始林樂團、姑慕·巴紹、NIXSA、Anslom、拉貨櫃、巴查克與他的姊妹們、OTYKEN、桑布伊、張震嶽Ayal Komod、溫嵐等。現場設置5座部落屋，提供沉浸式文化體驗，結合65家原住民族餐食與手作商品。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播