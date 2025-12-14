素人轉身工藝達人！ 張婉玉帶社區長輩加入 讓農廢轉化新生

70歲吳秋蓮雖說尚未「出師」，但花不了幾分鐘就做出漂亮的花朵。（記者李文德攝）

雲林縣元長鄉張婉玉因對捷克玉米偶深深著迷，更想減少玉米籜（玉米葉）存廢問題，無師自通自學近10年，以玉米葉製作工藝品。現她在子茂村成立玉米籜回收站，邀請社區長輩一同加入行列。她表示，希望回收站能帶動社區自體經濟，為農業廢料締造新生。

現年61歲的張婉玉本身是中文系，畢業後進入幼教圈10年後，轉戰到元長鹿北社區發展協會，當起多元就業方案的進用人員，做了7年之後，自己設立元長樂齡學習中心，盼將活到老、學到老的觀念深植在鄉內。

請繼續往下閱讀...

張婉玉說，由於元長主要農作物除了花生外更有玉米，常看到玉米葉棄於田間，心想「玉米粒可以吃、玉米鬚也都能泡茶，為何玉米葉不能賦予生命？」2017年友人帶來捷克的玉米葉玩偶，令她茅塞頓開，決定朝玉米葉手工藝著手。

張婉玉表示，她原開始拿著白紙模擬手感，經過努力後無師自通，從玩偶、花朵、坐墊都難不倒她。不過隨著循環經濟、永續農業的意識逐漸抬頭，倘若能讓社區長輩接觸，可創造多元經濟價值外，更為農廢問題得到解方。

張婉玉指出，今年她以子茂社區當起點，教導社區長輩們從整理、曬乾、整平、裝袋玉米葉，學習折花朵等，對於長者而言既訓練專注力，更能刺激手指關節，提升靈活度。今年社區成立玉米籜回收站，邀請居民及長輩加工藝創作，現至少有5名社區長輩加入製作。

子茂社區發展協會專案經理張翠文表示，去年長輩們的玉米葉擴香花首次在社造嘉年華登場，當日百朵玉米花就售出40多朵，為社區長輩更是注入了信心。70歲吳秋蓮表示，不知玉米葉可有不同面貌，跟著學習一兩年，雖然還沒有完全「出師」，但越做越有興趣；85歲許秋珍表示，雖然玉米葉工藝在外人看平平無奇，但能減少鄉內農廢問題，又能為自己開拓新事業。

張婉玉表示，目前長輩們剛學會製作「擴香花」，這些特別的藝術品會對外販售，希望這套模式成形後帶動社區經濟，未來盼更多人能夠加入行列，讓玉米葉轉化新生。

張婉玉在子茂社區成立玉米籜回收站，至少五名長輩每週二下午都會報到。（記者李文德攝）

張婉玉在子茂社區成立玉米籜回收站，至少五名長輩每週二下午都會報到。（記者李文德攝）

一件又一件作品，都是張婉玉用玉米葉製作而成。（記者李文德攝）

張婉玉自己摸索，賦予玉米葉新生命，從素人轉變為工藝達人。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法