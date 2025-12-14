澎湖家扶歲末送暖親子園遊會 千人湧入

澎湖縣各界響應，澎湖家扶中心歲末送暖園遊會。（記者劉禹慶攝）

澎湖家扶中心今（14）日在文澳市場東側廣場，舉辦一年一度歲末送暖親子園遊會活動，雖然今日東北季風鋒面增強，低溫來襲，仍不減熱情，在澎湖人的溫暖應接下，千人湧入會場，一同感受人與人之間的互助與溫暖滿溢。

今年活動主題是「寒冬暖暖、幸福滿滿」、「行動抗貧、永續同行」，澎湖縣長陳光復、衛生局長陳淑娟、澎湖縣議會秘書長鄭嘉薇、立法委員楊曜服務處段湘玲助理、馬公市長黃建忠、湖西鄉長陳振中、議員蘇陳綉色、呂黃春金、蘇育德、許育愷、莊光大、馬公市代會副主席莊國輝、代表吳武宗、呂蕙羽、吳仁祥、湖西鄉代表李麗美、龍門觀音宮慈善會理事長李啟聰等人都到場共襄盛舉。

請繼續往下閱讀...

活動現場更是熱鬧滾滾，在琦琦兒童舞蹈團可愛又動感舞蹈下揭開序幕，鼓聲飛揚的明圓幼兒園小朋友、磅礡雲霄的澎防部鎮疆舞獅隊、澎湖縣原住民文化促進會特色原民舞蹈、氣球達人光光鼠叔接力表演，加上現場聚集超過120攤的愛心攤商前來響應，各界提供超市禮券、餐廳餐券、現金紅包、全新電器等豐富的摸彩品，福朋喜來登酒店貴賓券、全新除濕機等摸彩大獎更讓活動氣氛High到最高點。

澎湖家扶中心服務澎湖地區一市五鄉300戶受助家庭，活動現場發放300份社會大眾挹注的生活物資、愛心園遊券以及心願禮物農會禮券1200元，使受助家庭在歲末之際，也能感受到社會滿滿的關懷與溫暖。

澎湖家扶中心歲末送暖園遊會，在文澳市場前廣場舉行。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法