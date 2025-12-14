迎接2026第一道曙光！ 苗縣府元旦升旗送iPhone17、智慧電視

元旦升旗活動區域規劃。（圖由縣府提供）

迎接2026，苗栗縣政府將於明年元旦早上7點半，於縣府第一辦公大樓前廣場舉辦「馬年旗開旺 苗栗願景亮」升旗典禮，準備有國旗帽、小國旗發放，及iPhone 17 256G、智慧電視、無線吸塵器、智能氣炸鍋、平板電腦等摸彩獎品，歡迎鄉親參與。

苗栗縣政府舉辦元旦升旗典禮行之有年，過往皆在縣府第一辦公大樓前廣場辦理，縣長鍾東錦上任後，陸續移師竹南運動公園、苑裡體育場辦理，方便苗北、苗南鄉親也能就近參加，明年元旦將再回歸縣府前廣場。鍾東錦代表縣府團隊誠摯邀請縣內各機關、團體、單位及縣民朋友們，踴躍前來縣府廣場齊唱國歌、揮舞國旗，一起迎接2026年第一道曙光。

縣府表示，升旗典禮預計將於明年元旦當天早上6點起定點發放國旗帽、小國旗及摸彩券1人1張、發完為止。獎品有iPhone 17 256G、大尺寸智慧電視、無線吸塵器、智能氣炸鍋、平板電腦等多項優質大獎，共計15個獎項、111個摸彩品。歡迎鄉親朋友參加，迎馬年、試手氣、沾喜氣。

元旦升旗活動準備有國旗帽、小國旗發放，及I-Phone 17 256G、智慧電視、無線吸塵器、智能氣炸鍋、平板電腦等摸彩獎品。（圖由縣府提供）

迎接2026，苗栗縣政府將於明年元旦早上7點半，於縣府第一辦公大樓前廣場舉辦「馬年旗開旺 苗栗願景亮」升旗典禮。（資料照）

