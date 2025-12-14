為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄「市政有學聲」青少年論壇 陳其邁與學子對話

    2025/12/14 12:04 記者黃良傑／高雄報導
    高雄「市政有學聲」青少年論壇，市長陳其邁與學子對話。（圖由高市教育局提供）

    高市舉辦「市政有學聲」讓青少年與市長對話，除聆聽年輕人對城市未來的想像，也凸顯學生權益與公民參與，是高雄發展的重要方針。

    為鼓勵學生積極參與市政，高市教育局與高雄學生民主聯盟於13日舉行「市政有學聲－2025高雄市政學生論壇」，陳其邁市長親自與學生們對談分享，學生們關注市政與城市發展提出諸多建言，共同擘劃高雄美好未來。

    「市政有學聲－高雄市政學生論壇」自110年起辦理，至今年已邁入第5屆，由陳其邁市長率各局處代表與學生暢談外食權益、交通安全議題及各項市政，期待透過論壇交流，讓相關施政規劃納入更多樣的聲音。

    32位來自不同區域、不同學校類型的學生代表，聚集市府會議室暢談市政及校園大小事；包括環境保護與永續發展、觀光城市與藝文、道路與交通、教育與學生權益等4大議題進行討論，提出具體可行的推行方向與解決策略。

    學生在道路交通與安全建議上，現行人行道常劃設停車格，也常有機車行駛人行道狀況，期待能引入「交通助理員」制度改善交通狀況。

    警察局副局長林富助回應市府強化取締違規之決心及成效；交通局局長張淑娟表示，人行道劃設停車格議題，將加強導入科技執法，以遏止機車違規於人行道騎乘之情況，另就特定區域交通需求，市府也會跨局處啟動會勘作業。

    陳其邁市長並期勉學子適性學習、多元發展，持續關心市政與社會現況，積極實踐公民參與，讓市政持續有學聲，共同規劃高雄美好未來。

    高雄「市政有學聲」青少年論壇，陳其邁與學子對話築夢幸福城市。（圖由高市教育局提供）

