    首頁 > 生活

    艋舺龍山寺12/15現場報名點燈 生肖馬、鼠可安太歲

    2025/12/14 11:23 記者蔡愷恆／台北報導
    現在已是年末，許多民眾會前往廟宇點燈替來年祈福。台北市艋舺龍山寺明（15）早6點將開放現場排隊點燈，將持續至17日，點燈及安太歲網路報名則於8日即開始報名，額滿為止。（資料照，記者楊心慧攝）

    現在已是年末，許多民眾會前往廟宇點燈替來年祈福。台北市艋舺龍山寺明（15）早6點將開放現場排隊點燈，將持續至17日，點燈及安太歲網路報名則於8日即開始報名，額滿為止。（資料照，記者楊心慧攝）

    現在已是年末，許多民眾會前往廟宇點燈替來年祈福。台北市艋舺龍山寺明（15）早6點將開放現場排隊點燈，將持續至17日，點燈及安太歲網路報名則於8日即開始報名，額滿為止。龍山寺表示，明年為2026年，生肖馬、鼠可以安太歲；若為其他生肖者，也可以報名安太歲，循例於元宵節安奉值星太歲，至年末農曆12月15日謝太歲。

    若要祈求智慧增長，可點文昌殿光明燈，安奉於文昌殿；供奉於聖母殿光明燈祈求事業順利；期望來年元辰光彩、消災延壽，可點安奉於華佗廳與文昌殿的藥師燈。生意人如果要祈求財源廣進、生意興隆，可點財神燈；吉祥燈安奉於關聖帝君殿，祈願圓滿吉祥、常保安康。此外，懸掛在寺外的平安燈求闔家平安，每戶一人報名即可，於農曆2月19日謝燈。

    往年點燈民眾十分踴躍，去年甚至有民眾提前一週排隊，現場排隊塑膠椅更超過預定發放的800張。龍山寺也鼓勵民眾透過網路報名點燈。

