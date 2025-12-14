為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2025沙鹿嘉年華點燈！ 展期至明年1/20

    2025/12/14 11:30 記者歐素美／台中報導
    沙鹿嘉年華的主燈「光漾水舞樹」。（圖由民政局提供）

    2025沙鹿嘉年華點燈！沙鹿區公所在沙鹿鎮立公園以光影藝術、水舞與節慶童話為主題，規劃16座特色燈區，打造冬季限定的浪漫光影盛宴，吸引大批民眾漫步燈海、拍照打卡，感受冬夜最動人的浪漫時光。民政局長吳世瑋表示，這次為沙鹿首度舉辦大型燈展，開幕首日參觀人次即突破2萬，展期將持續至明年1月20日，歡迎民眾走訪海線，共享燈光美景，迎接幸福佳節。

    吳世瑋指出，今年沙鹿嘉年華以光影、水舞與節慶元素為設計主軸，結合沙鹿鎮立公園地景與璀璨燈飾，營造獨特的視覺饗宴，全區規劃16座特色燈區，各具風格。

    其中，高達7.5公尺的主燈「光漾水舞樹」作為迎賓亮點，以金黃緞帶造型結合水舞波紋與律動光束，成為遊客爭相拍照的焦點，另現場更融入雪花、月影、蝴蝶與花卉等創意藝術光景，讓民眾沉醉在幸福的浪漫氛圍，歡迎民眾把握展期前來體驗。

    沙鹿區長劉素幸指出，沙鹿嘉年華展期至明年1月20日，每天晚上5點半到9點半點燈，歡迎民眾踴躍前來賞燈。除夜間光影盛宴外，台中海線亦擁有豐富多元的觀光資源，白天可走訪清水台中海洋館，或前往高美濕地欣賞夕陽美景；也能到梧棲漁港品嚐新鮮海鮮、選購漁獲，或至三井OUTLET搭乘摩天輪飽覽港灣風光，透過串聯周邊景點，規劃兼具深度與趣味的行程，充分感受台中海線的獨特魅力。

    劉素幸並提醒民眾，現場燈飾非常迷人，也相當脆弱，請大家賞燈時以眼睛欣賞，切勿以手觸碰或拉扯，希望大家共同愛護這些精心打造的作品，讓更多人都能欣賞到璀璨燈海的魅力。

    區公所並於昨晚舉行開幕音樂晚會，由3分鐘煙火秀揭開序幕，療癒女聲楊淨宇、人氣樂團原子邦妮、全球巨星陳孟賢及金曲歌王翁立友接力演出，讓在場民眾共度繽紛難忘的夜晚。

    沙鹿嘉年華燈區的「星泉樹」。（圖由民政局提供）

    沙鹿嘉年華在沙鹿鎮立公園點燈！其中，「彩浪山丘」燈區以銀色鏡球與炫彩氣球塑造錯落堆疊的山丘，吸引民眾觀賞。（圖由民政局提供）

