第3屆高流「樂團興奮波」賽 BRBP奪冠

第3屆高雄流行音樂中心樂團競賽「樂團興奮波」五強決賽現場，熱力十足。（圖由高流提供）

第3屆高雄流行音樂中心樂團競賽「樂團興奮波」五強決賽，「BRBP」以多元融合、充滿實驗性的表演風格獲評審一致好評奪冠，不但拿到2026高雄跨年晚會演出門票，也將登上今（14）日的《下酒祭》舞台演出。

「樂團興奮波」為高流原創樂團競演比賽，此次吸引高達104組國內外風格各異的新銳樂團參戰，歷經2個月的網路初選及複賽現場演出，由「昴宿 Pleiades」、「Optical Orca 光學虎鯨」、「硝子羊」、「BRBP」和「離岸流」五強樂團打入決賽，昨晚於駁二C10 LIVE WAREHOUSE進行最終戰，第2屆冠軍樂團「NeaR Band 你阿伯」回娘家串場演出，吸引近百名觀眾到場支持，一同見證樂團新星的誕生。

決賽採現場演出原創與自選曲各1首，加總複賽成績後由「BRBP」奪冠，宣布獲獎時刻，台下團員歡呼跳起，上台後更激動自拍，從高流執行長丁度嵐手中接下冠軍獎盃與6萬元獎金，同時獲得今日《下酒祭》與2026高雄跨年演唱會的暖場演出機會，BRBP現場激動許願：「未來想與評審YELLOW黃宣老師同台演出。」賽後評審YELLOW黃宣得知，也爽快回應：「趕快辦專場，當嘉賓沒問題！」

為鼓勵更多音樂人，今年樂團興奮波大賽延續上屆個人獎項，由高雄在地樂團全數囊括：「離岸流」鄭凱鴻以作品〈台北橋〉獲得「最佳作詞獎」，「昴宿 Pleiades」林士恆以編曲完整且極具情緒張力的〈反烏托邦〉，拿下「最佳作曲獎」，「昴宿 Pleiades」鼓手陳冠橋獲「最佳樂手獎」。

「BRBP」樂團以多元融合、充滿實驗性的表演風格，拿下第3屆高流「樂團興奮波」冠軍。（圖由高流提供）

