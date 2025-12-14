為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    第3屆高流「樂團興奮波」賽 BRBP奪冠

    2025/12/14 11:54 記者蘇福男／高雄報導
    第3屆高雄流行音樂中心樂團競賽「樂團興奮波」五強決賽現場，熱力十足。（圖由高流提供）

    第3屆高雄流行音樂中心樂團競賽「樂團興奮波」五強決賽現場，熱力十足。（圖由高流提供）

    第3屆高雄流行音樂中心樂團競賽「樂團興奮波」五強決賽，「BRBP」以多元融合、充滿實驗性的表演風格獲評審一致好評奪冠，不但拿到2026高雄跨年晚會演出門票，也將登上今（14）日的《下酒祭》舞台演出。

    「樂團興奮波」為高流原創樂團競演比賽，此次吸引高達104組國內外風格各異的新銳樂團參戰，歷經2個月的網路初選及複賽現場演出，由「昴宿 Pleiades」、「Optical Orca 光學虎鯨」、「硝子羊」、「BRBP」和「離岸流」五強樂團打入決賽，昨晚於駁二C10 LIVE WAREHOUSE進行最終戰，第2屆冠軍樂團「NeaR Band 你阿伯」回娘家串場演出，吸引近百名觀眾到場支持，一同見證樂團新星的誕生。

    決賽採現場演出原創與自選曲各1首，加總複賽成績後由「BRBP」奪冠，宣布獲獎時刻，台下團員歡呼跳起，上台後更激動自拍，從高流執行長丁度嵐手中接下冠軍獎盃與6萬元獎金，同時獲得今日《下酒祭》與2026高雄跨年演唱會的暖場演出機會，BRBP現場激動許願：「未來想與評審YELLOW黃宣老師同台演出。」賽後評審YELLOW黃宣得知，也爽快回應：「趕快辦專場，當嘉賓沒問題！」

    為鼓勵更多音樂人，今年樂團興奮波大賽延續上屆個人獎項，由高雄在地樂團全數囊括：「離岸流」鄭凱鴻以作品〈台北橋〉獲得「最佳作詞獎」，「昴宿 Pleiades」林士恆以編曲完整且極具情緒張力的〈反烏托邦〉，拿下「最佳作曲獎」，「昴宿 Pleiades」鼓手陳冠橋獲「最佳樂手獎」。

    「BRBP」樂團以多元融合、充滿實驗性的表演風格，拿下第3屆高流「樂團興奮波」冠軍。（圖由高流提供）

    「BRBP」樂團以多元融合、充滿實驗性的表演風格，拿下第3屆高流「樂團興奮波」冠軍。（圖由高流提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播