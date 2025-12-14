為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今晚明晨最冷！北台灣低於10度 週一白天回溫「溫差大」

    2025/12/14 10:58 記者蔡昀容／台北報導
    未來1週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來1週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

    今天（14日）週日受大陸冷氣團影響，氣溫明顯降低，天氣轉乾。中央氣象署預報，今晚到明晨最冷，北台灣部分地區低於10度，不過明天白天氣溫大幅回升，請民眾留意週一日夜溫差；週三及週四東北季風稍增強，但沒這波冷；週五及週六水氣增加帶來雨勢。

    預報員曾昭誠表示，今天上午北部約15、16度，中部以北、宜花感受偏涼，晚間開始中南部也會感受到明顯降溫。今天天氣較乾，僅花東、恆春半島零星降雨，沿海留意大浪強陣風。

    未來1週溫度，曾昭誠說明，今晚明晨最冷，各地約12至16度，空曠地區再低2度。苗栗以北部分地區、基隆北海岸、宜蘭近山區低於10度，都會區12至14度，中南部部分地區降到14度以下，甚至因輻射冷卻再降1至2度。

    但明天白天冷氣團減弱，北部有機會回升到20度以上，中南部及花東甚至接近25度，因此週一日夜溫差相當大，請民眾外出留意穿著。

    週一及週二偏東風天氣，溫度較為舒適溫暖；週三東北季風稍微增強，北部宜蘭白天氣溫稍微降低，但沒有這波冷；週五及週六回到偏東風天氣，氣溫回升。

    未來1週降雨趨勢，曾昭誠表示，今天到週二偏乾，僅東半部、恆春半島零星降雨；週三及四東北季風稍微增強，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島降雨機率增加，但雨量不多；週五及週六環境水氣增加，基隆北海岸、東半部、南部地區及中部山區降雨明顯。

    未來1週天氣趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來1週天氣趨勢。（圖由氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播