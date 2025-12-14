跑步也能保庇！埔鹽順澤宮冠軍路跑 3千人與神同行

順澤宮連續3年舉辦半程馬拉松路跑活動，今年吸引超過3000名跑者參加。（記者陳冠備攝）

「跑步也能保庇！」彰化縣埔鹽鄉順澤宮今（14）日舉辦「玄天火行．謝平安」第3屆冠軍路跑活動，吸引超過3000名跑者參與，清晨6點，廟前廣場人潮齊聚、氣氛熱鬧。這場賽事同時也是彰化馬拉松嘉年華的年度壓軸場，彰化縣長王惠美到場與貴賓一同鳴槍起跑，為今年系列活動畫下熱血句點。

順澤宮因「冠軍帽」聞名，成為不少三鐵與馬拉松跑者朝聖、求勝的信仰地標。廟方順應運動風潮，連續3年舉辦半程馬拉松路跑活動，今年更首度納入「彰化縣馬拉松嘉年華」，且擔任5場賽事中的壓軸場，話題性十足。今日賽事自順澤宮起跑，沿途串聯玄天宮、天聖宮、福德宮等在地宮廟，跑者一邊奔馳、一邊祈福，體驗「與神同行」的獨特意境。

活動吸引藝人謝忻等人參與，更特別的是，「跑水媽」二水安德宮媽祖也扛著神轎共襄盛舉，讓跑者驚喜連連。沿途補給站更是誠意滿滿，除了米粉湯、臭豆腐等在地小吃，還端出烤大豬、烤乳豬、龍蝦、干貝等豪華補給，讓跑者笑稱「根本像在跑流水席」。

王惠美表示，順澤宮「冠軍帽」遠近馳名，香火鼎盛，感謝廟方用心規劃，將路跑巧妙結合運動、宗教與美食，打造具高度辨識度的特色賽事。今年首度推出「轎班馬拉松特訓」，把抬轎文化融入跑步訓練，不僅創新，也讓傳統信仰以不同形式被看見。

順澤宮主委魏信顧指出，埔鹽擁有深厚的宗教文化底蘊與社區能量，今年賽事規劃力求帶給跑者嶄新體驗，也期盼大家在祈福之餘，都能平安完賽、滿載而歸。

活動吸引「跑水媽」二水安德宮媽祖（右）也扛著神轎共襄盛舉，讓跑者驚喜連連。（記者陳冠備攝）

沿途補給站端出烤大豬、烤乳豬、龍蝦、干貝等豪華補給。（記者陳冠備攝）

順澤宮因「冠軍帽」聞名，成為不少三鐵與馬拉松跑者朝聖、求勝的信仰地標。（記者陳冠備攝）

