大湖全鄉茹素7天、遶境到深夜！龍天宮150年建醮 比草莓季還熱鬧

苗栗縣大湖鄉龍天宮舉辦祈安慶成謝土賜福秋祭建醮大典，昨（13）日遶境祈福，從白天熱鬧到黑夜。（記者彭健禮攝）

苗栗縣大湖鄉龍天宮主祀五穀神農大帝，立廟已有150餘年歷史，也是以農為本的大湖鄉民重要的信仰中心。廟方自上週起舉辦祈安慶成謝土賜福秋祭建醮大典，全鄉茹素7天，昨（13）日遶境祈福，更是從白天熱鬧到黑夜，神轎、陣頭所到之處，民家備香案恭迎，盛況更勝草莓季。

大湖鄉龍天宮自7日舉辦乙已年祈安慶成謝土賜福秋祭建醮大典，邀請全國神農大帝宮廟共襄盛舉，立法院長韓國瑜致贈匾額，民進黨秘書長徐國勇也代表賴清德總統贈匾額及中堂，祈願神農大帝繼續庇佑苗栗縣風調雨順、五穀豐登、闔境安康。

尤其大湖鄉以農為本，建醮期間大湖鄉親也自發響應茹素7日，昨天遶境活動，更是從白天持續到黑夜，計有神轎、陣頭約1500人參與，副縣長邱俐俐、大湖鄉長黃惠琴等也加入隨香行列，民家備香案恭迎，展現對土地、對眾生的尊重，也彰顯出人民對自然、對生命、對信仰的虔誠。轄區大湖警分局也總動員，維持遶境活動順暢與平安。

此外，龍天宮表示，廟方農曆新春期間，也將辦理消災祈福法會，歡迎民眾參與並感受大湖草莓季豐收喜悅。

龍天宮自清領光緒年間創建，先人因見一塊神石發光而立石建基，敬立五穀神農大帝，以祈五穀豐登、社稷安寧，迄今約150年歷史。

