6縣市低溫特報！ 氣象專家：最低溫還沒到底、回暖時間曝

6縣市發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

入冬以來首波「大陸冷氣團」持續發威，加上輻射冷卻作用影響，中央氣象署今（14）日上午對新北等6縣市發布低溫特報。前氣象局長鄭明典提醒，最低溫預計出現在明（15）日清晨，並透過衛星雲圖觀察到「雲街」現象，證實強烈冷空氣正從偏南路徑南下，將為台灣帶來乾冷且日夜溫差大的天氣。

氣象署今日上午10時21分針對新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣發布黃色燈號低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率。

鄭明典稍早也在臉書發文表示，這波冷空氣的最低溫應該會落在明天清晨，提醒民眾這是多數人會感受到「冷」的溫度，務必注意保暖。他也貼出衛星雲圖，指出「雲街」現象已出現，這代表強烈冷空氣正在南下。

鄭明典說明，雲街是由一朵朵小積雲排列成串，很多接近平行的積雲串所組成。這是冷空氣流經暖水面產生的雲系，所以也稱為「冷平流雲系」。雲街排列的線條約略平行風向，所以由雲街的走向可以看出低層冷空氣的來源。

鄭明典補充，這次台灣感受到的冷空氣來自錢塘江口以南，這是冷高壓偏南的特徵。冷高壓偏南出海會給台灣帶來乾冷的天氣型態，部分地區夜間會有明顯輻射冷卻的低溫出現，日夜溫差大，需要早起的人要特別注意溫差的影響。

氣象專家林得恩也在臉書粉專「林老師氣象站」發文，根據中央氣象署系集模式對溫度指標的最新預測趨勢結果顯示，未來2週，前期的今日與明日，降溫最為明顯、全台有感，強度預測可達大陸冷氣團等級。隨後至中後期，溫度開始逐日回升，且多在氣候平均值之上，尤其又以19日至21日期間，增溫最為顯著。後期的12/23之後，溫度則呈現上下微幅震盪，且接近氣候平均值的趨勢。

至於降雨變化趨勢，林德恩預估，今起至27日，由於臺灣未受劇烈天氣的接近或直接影響，加上環境水氣偏少，就算降雨，也多屬局部零星短暫陣雨型態，降雨量也不會累積太多；尤其是，中南部地區進入枯水期，少雨狀況將會愈加明顯。

