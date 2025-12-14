為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    6縣市低溫特報！ 氣象專家：最低溫還沒到底、回暖時間曝

    2025/12/14 11:25 即時新聞／綜合報導
    6縣市發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

    6縣市發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

    入冬以來首波「大陸冷氣團」持續發威，加上輻射冷卻作用影響，中央氣象署今（14）日上午對新北等6縣市發布低溫特報。前氣象局長鄭明典提醒，最低溫預計出現在明（15）日清晨，並透過衛星雲圖觀察到「雲街」現象，證實強烈冷空氣正從偏南路徑南下，將為台灣帶來乾冷且日夜溫差大的天氣。

    氣象署今日上午10時21分針對新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣發布黃色燈號低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率。

    鄭明典稍早也在臉書發文表示，這波冷空氣的最低溫應該會落在明天清晨，提醒民眾這是多數人會感受到「冷」的溫度，務必注意保暖。他也貼出衛星雲圖，指出「雲街」現象已出現，這代表強烈冷空氣正在南下。

    鄭明典說明，雲街是由一朵朵小積雲排列成串，很多接近平行的積雲串所組成。這是冷空氣流經暖水面產生的雲系，所以也稱為「冷平流雲系」。雲街排列的線條約略平行風向，所以由雲街的走向可以看出低層冷空氣的來源。

    鄭明典補充，這次台灣感受到的冷空氣來自錢塘江口以南，這是冷高壓偏南的特徵。冷高壓偏南出海會給台灣帶來乾冷的天氣型態，部分地區夜間會有明顯輻射冷卻的低溫出現，日夜溫差大，需要早起的人要特別注意溫差的影響。

    氣象專家林得恩也在臉書粉專「林老師氣象站」發文，根據中央氣象署系集模式對溫度指標的最新預測趨勢結果顯示，未來2週，前期的今日與明日，降溫最為明顯、全台有感，強度預測可達大陸冷氣團等級。隨後至中後期，溫度開始逐日回升，且多在氣候平均值之上，尤其又以19日至21日期間，增溫最為顯著。後期的12/23之後，溫度則呈現上下微幅震盪，且接近氣候平均值的趨勢。

    至於降雨變化趨勢，林德恩預估，今起至27日，由於臺灣未受劇烈天氣的接近或直接影響，加上環境水氣偏少，就算降雨，也多屬局部零星短暫陣雨型態，降雨量也不會累積太多；尤其是，中南部地區進入枯水期，少雨狀況將會愈加明顯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播