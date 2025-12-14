為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    搭普發1萬熱潮 宜蘭三星米推「買2送1」

    2025/12/14 11:34 記者江志雄／宜蘭報導
    三星鄉公所15日到26日期間，再推三星米買2公斤送1公斤促銷活動。（圖由三星鄉公所提供）

    宜蘭縣三星鄉公所以因應政府普發1萬元帶動民生消費需求為由，明天（15日）起到26日期間，再推三星米買2公斤送1公斤促銷活動，贈送的1公斤裝白米限量1000包，購買者另可獲贈刮刮券，頭獎獎品40公斤三星米。

    三星鄉長李志鏞表示，政府普發1萬元刺激消費力，三星鄉公所提供優惠價格，讓大家把三星米買回家，地方種稻達人王春賢、簡勵安、簡峯志、林雅儀、吳炎昌栽種的高雄145、高雄147優質好米都有參加促銷，供應商品由三星鄉公所檢驗中心嚴格把關，均通過農藥殘留及食味值檢驗，是年末用品補貨的好選擇。

    本次促銷的2公斤裝三星米，有機米每包220元、良質米150元，買1包即加送同品項1公斤優選三星米，明天起10個上班日在三星鄉公所農業課銷售，贈送的1公斤裝白米限量1000包，送完為止。

    三星鄉公所另有「好禮加碼送」活動，活動期間購買三星米，將獲贈1張刮刮券，頭獎1名，獎品2公斤裝三星米20包；二獎3名，2公斤裝白米10包；三獎5名，2公斤裝白米5包。

    三星鄉公所另有「好禮加碼送」活動，頭獎獎品2公斤裝三星米20包。（圖由三星鄉公所提供）

