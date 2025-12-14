全國2025第一線應變大量傷患技能賽 台南消防局奪最佳團隊

台南市府消防局代表隊在全國性的2025年第一線應變人員大量傷患技能競賽勇奪「最佳團隊獎」。（南市消防局提供）

南市消防局在全國「2025年第一線應變人員大量傷患技能競賽」中勇奪「最佳團隊獎」，消防局長楊宗林表示，殊榮肯定台南消防人員在面對重大複合式災害時，展現出的頂尖協調與救災、救護能力。

南市消防局由總教官黃坤裕帶領張正翰、洪志倫、鄭振鴻、陳正鑫、徐晉偉、沈祐陞等6位隊員，代表台南接受極度貼近實戰的挑戰。競賽設有5大高度擬真的情境關卡，旨在考驗第一線應變人員在極限壓力下的決策、檢傷與處置能力，關卡包括有地震、車禍、毒化災、槍戰及最考驗臨場反應的瘋狂檢傷分類。

楊宗林表示，面對大量傷患（MCI）情境，單靠個人能力無法成功，必須仰賴每位隊員精準的專業技能、清晰溝通與高度信任。「我們團隊成員在5大關卡中，展現教科書級的應變流程與無縫接軌的合作默契，證明南市消防人員是能打硬仗、禁得起考驗的鐵血隊伍」，也致力建構精實、高效的救災救護體系。

