為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北投紗帽路12/15~1/2邊坡改善工程交管 230公車改道、取消停靠10站位

    2025/12/14 11:31 記者董冠怡／台北報導
    「北投區紗帽路108號燈桿對面邊坡改善工程」交管，230路線公車配合改道取消停靠站位。（公運處提供）

    「北投區紗帽路108號燈桿對面邊坡改善工程」交管，230路線公車配合改道取消停靠站位。（公運處提供）

    台北市施作「北投區紗帽路108號燈桿對面邊坡改善工程」，明起（15日）至明年1月2日、週一至週五早上9點至下午5點，進行交通管制，並視現場狀況提前或延後，公車路線230號（捷運北投站往返陽明山）改道行駛，暫時取消停靠「教師中心」等10個站位，相關資訊可至大台北公車網站及手機APP查詢。

    根據公共運輸處的改道表顯示，捷運北投站往陽明山，原本行駛捷運北投站、光明路、泉源路、紗帽路、湖山路一段，施工期間取消停靠「第一展望」、「新薈芳」、「教師中心」、「陽明山（紗帽）」、「陽明山」及「中山樓」公車站位。

    陽明山往捷運北投站，原本行駛陽明路一段、紗帽路、泉源路、中央北路一段、中央南路一段、捷運北投站，取消停靠「第一展望」、「新薈芳」、「教師中心」與「紗帽陽明路口」。

    公運處表示，台北市聯營公車路線可於大台北公車網站手機版網頁查詢，如有疑問電洽站牌上各公車調度站，或是市民熱線「1999」，外縣市請打「02-27208889」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播