北投紗帽路12/15~1/2邊坡改善工程交管 230公車改道、取消停靠10站位

「北投區紗帽路108號燈桿對面邊坡改善工程」交管，230路線公車配合改道取消停靠站位。（公運處提供）

台北市施作「北投區紗帽路108號燈桿對面邊坡改善工程」，明起（15日）至明年1月2日、週一至週五早上9點至下午5點，進行交通管制，並視現場狀況提前或延後，公車路線230號（捷運北投站往返陽明山）改道行駛，暫時取消停靠「教師中心」等10個站位，相關資訊可至大台北公車網站及手機APP查詢。

根據公共運輸處的改道表顯示，捷運北投站往陽明山，原本行駛捷運北投站、光明路、泉源路、紗帽路、湖山路一段，施工期間取消停靠「第一展望」、「新薈芳」、「教師中心」、「陽明山（紗帽）」、「陽明山」及「中山樓」公車站位。

陽明山往捷運北投站，原本行駛陽明路一段、紗帽路、泉源路、中央北路一段、中央南路一段、捷運北投站，取消停靠「第一展望」、「新薈芳」、「教師中心」與「紗帽陽明路口」。

公運處表示，台北市聯營公車路線可於大台北公車網站、手機版網頁查詢，如有疑問電洽站牌上各公車調度站，或是市民熱線「1999」，外縣市請打「02-27208889」。

