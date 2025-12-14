新北客家色彩生活節12/21登場 市集工作坊邀你來體驗

客家色彩生活節的山色食藝棚，以「豆製文化 × 冬季暖湯」為主軸，帶大家從手作到品嚐一次完成。（圖翻攝自《匯客派對・山色生活工作坊》活動網站）

新北市客家文化園區邁入20週年，首檔主題展《匯客之所：潛藏客家色彩的共感現場》現正展至明年1月2日，為延伸展覽，使色彩走出戶外，新北市客家事務局於12月21日在園區廣場規劃「匯客派對・客家色彩生活節」，以市集、文化工作坊、茶席、音景與打卡牆等形式，讓民眾從中體驗客家生活美學。

《匯客之所》展覽以「色彩」為敘事主軸，運用靛藍、赭紅、青綠3大色系重新梳理客家生活的文化軌跡，靛藍象徵工藝技藝、赭紅代表飲食土地、青綠指向山林與節氣生活，展覽1樓「匯客之所」靛藍展現三峽藍染的歷史與新生；赭紅以5感體驗喚醒對三峽五寮的記憶；青綠聚焦返鄉青農與都會青年的創生實踐；2樓「新客未來光廊」則以光廊形式回顧園區20年發展。

新北市客家局指出，市集活動從21日早上11點到下午5點，活動亮點包含3大色系主題區，連結在地工藝、飲食與青年創業品牌，打造兼具質感與文化性的市集，以及冬季限定的「山色三藝工作坊」：「禾乃川」手作豆皮與味增湯、「草木染坊」植物敲拓染帆布袋、「桂在知心」冬至湯圓體驗。透過手作、品味與節氣文化，帶領民眾在市集中漫步，感受客家生活的色彩與風景，欲參加工作坊須線上報名。

此外，園區在12月20日、21日也推出「食農教育×生態永續」探索營，陪小學3至6年級的孩子走進自然、學習作物知識，並透過手作體驗認識土地與食材，相關資訊可上客家局臉書粉專查詢。

