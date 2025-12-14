為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    當夢想撞上現實！ 烘焙職人詹克紹返鄉 在三合院賣造型可頌

    2025/12/14 10:59 記者劉曉欣／彰化報導
    詹克紹返回三合院老家創業，主打造型可頌，近來最受歡迎的是耶誕樹可頌。（記者劉曉欣攝）

    在三合院賣麵包，還主打造型可頌？彰化縣秀水鄉下崙村青年詹克紹做到了！為了實現做麵包的夢想，他辭去連鎖麵包店的工作，隱身在農村巷弄的三合院老家，開起麵包工作室，要用雙手做出最溫暖的滋味。

    詹克紹的麵包工作室開在三合院老家，老家是在農村鄉間的巷弄，就連當地人可能都要靠導航才能抵達的地方，但詹克紹認為，他想要專注做麵包，選在老家創業，省去房租最大的開銷，可以把所有的資源全用在麵包身上，傳遞烘焙最純粹的味道。

    不只在三合院做麵包，詹克紹還主打造型可頌，隨著耶誕節到來，就推出聖誕樹可頌、花系列可頌，採取網路下單與行銷，還把取貨點拓展到城市的咖啡店，也會前進活動市集來推銷，不只當麵包職人，同時也要扮演推銷專家。

    詹克紹說，當自己創業開起麵包工作室，才發現夢想撞上現實的艱難，但無法逃，只能撐，因為不想輸給曾經的自己，把每一次的挫折都烤成了香氣，他把做麵包感想寫成歌詞，運用AI音樂做成曲，唱給自己聽，為自己打氣，擁有繼續做麵包的韌性！

    玩出可頌新花樣，詹克紹返回三合院老家創業，主打造型可頌。（記者劉曉欣攝）

    無論是蝴蝶可頌或是愛心可頌，都是熱門款。（記者劉曉欣攝）

    詹克紹把麵包工作室開在鄉間巷弄的三合院，連在地人都要靠導航才找得到。（記者劉曉欣攝）

    圖
    圖
