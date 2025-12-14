為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    飛前一定要查禁航空域！ 寶二水庫半年查獲8件無人機違規

    2025/12/14 11:02 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣寶山水庫、寶二水庫（如圖）都是無人機禁航區。（記者廖雪茹攝）

    水庫屬於國家重要基礎設施，公告為無人機禁航區。但從今年7月起迄今，新竹縣政府陸續接獲內政部警政署保安警察第二總隊第二大隊通報，於寶山第二水庫查獲8件無人機違規操作案件，呼籲民眾飛前一定要查禁航空域，以免因違規受罰。

    縣府交通旅遊處指出，為維護設施安全與公共秩序，水庫管理機關已於今年陸續建置無人機被動式偵測系統，可即時掌握無人機起飛位置、飛行動向及高度，並同步定位操作者GPS位置，使警察機關得以迅速到場查處。依《民用航空法》規定，違規者可處3萬至150萬元罰鍰。若情節重大，主管機關更可直接沒入遙控無人機。

    近期遭查獲的民眾多表示，未充分了解航空法規，或誤信無人機原廠操作軟體即可辨識禁限航區，且會主動提醒或禁止操作。

    為避免民眾因資訊不足而誤觸法令，縣府除透過社群媒體持續加強宣導外，也已函請經濟部水利署北區水資源分署於水庫觀景平台增設禁止飛行告示，並建議警察機關在了解現場狀況後，以勸導為優先，提升民眾法規認知。

    新竹縣政府重申，民眾購置無人機後，務必遵循交通部訂定之《民用航空法》及《遙控無人機管理規則》，並下載使用交通部「DRONE MAP無人機行動服務APP」查詢禁限航區。請於確認合法空域後再行飛行，以免因未注意相關規定而遭裁罰，造成不必要損失。

    最新遙控無人機空域圖資，請參考交通部民用航空局網站

    新竹縣政府呼籲民眾，操作無人機飛行前一定要查禁航空域，以免因違規受罰。圖為無人機示意圖。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣限禁航區空域圖，紅色區塊為禁航區，黃色區塊為限航區（高度限制）。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣限禁航區空域圖，寶山水庫、寶二水庫紅色區塊範圍內為無人機禁航區。（圖由新竹縣政府提供）

