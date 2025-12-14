為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    士林官邸菊展最後1天 200盆展後花卉12/17開放認養

    2025/12/14 10:35 記者何玉華／台北報導
    士林官邸菊展到12月14日截止，200盆展後花卉17日將開放認養。（圖由台北市公園處提供）

    士林官邸菊展到12月14日截止，200盆展後花卉17日將開放認養。（圖由台北市公園處提供）

    2025士林官邸菊展今天（14日）將落幕，台北市公園處統計，參觀人次將突破45萬，為響應永續與綠生活理念，17日（三）下午2點在士林官邸公園駐警室對面廣場，將舉辦花卉盆栽認養活動，提供200盆展後花卉讓民眾免費帶回家，每人限領1盆、隨機發放，請民眾自備提袋一同守護花卉。

    今年菊展以「藝菊圓夢」為主軸，匯集15大主題展區，以園藝設計、裝置藝術、景觀布置打造專屬台北的「圓夢花園」，是今年壓軸的花季盛會，展期至今天止，延長開放至晚間7點。明年的花季將由「台北茶花展」率先登場，接續會有樂活夜櫻季、三層崎花海、陽明山花季、士林官邸鬱金香展、台北杜鵑花季、台北玫瑰展等多檔花展全年綻放。

    夜色降臨後的「夢想逐路探尋」展區新裝置〈風起光湧〉以漸變光色點亮園區，周邊圓球燈營造如海洋生物般的粼粼波光。「幸福．憩家園」展區以暖光打造沉靜氛圍，核心作品〈流光之巢〉搭配竹編燈飾與公園處同仁手作竹筒燈，為夜間花展注入質樸又溫暖的魅力。    

    園藝管理所主任吳旻靜表示，為響應永續與綠生活理念，17日下午2點在士林官邸公園駐警室對面廣場，將舉辦花卉盆栽認養活動，提供200盆展後花卉讓民眾免費帶回家，每人限領一盆、隨機發放，請民眾自備提袋一同守護花卉。

    士林官邸菊展到12月14日截止，200盆展後花卉17日將開放認養。（圖由台北市公園處提供）

    士林官邸菊展到12月14日截止，200盆展後花卉17日將開放認養。（圖由台北市公園處提供）

    圖
    圖
