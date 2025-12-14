「食魚環島列車」首度登陸馬祖 學生DIY大啖小卷漢堡

基隆區漁會推動食農教育的「食魚環島列車」，前進全台20個地區學校，今年首度登陸馬祖，到南竿鄉中正國中小、介壽國中小向離島小學生介紹小卷。（圖由基隆區漁會提供）

基隆區漁會推動食農教育的「食魚環島列車」，前進全台20個地區學校，將鎖管（俗稱小卷）帶入校園，教孩子認識食魚教育。「食魚環島列車」最後1站，今年首度飛到離島馬祖，一連2天前進連江縣南竿鄉的中正國中小、介壽國中小，邀請學生們認識棒受網漁業，學生跟著基隆區漁會的廚師，一起將馬祖的繼光餅與小卷、蝦排結合，成為美味爽口好吃的海鮮堡，讓孩子們了解小卷從產地到餐桌的生產過程，也學習到珍惜海洋資源。

基隆區漁會推動的「食魚環島列車」，114年度與台電公司合作，基隆區漁會理事長簡建輝、總幹事陳文欽與廚藝講師尤俊斌前進馬祖，讓學生們透過影片介紹，了解棒受網漁業，了解日常生活中吃到的小卷、花枝，是如何從產地到餐桌。

請繼續往下閱讀...

簡建輝說，從認識小卷構造到學習各種捕魚的技法，像是一支釣、延繩釣等，小朋友從影片介紹及互動學習中，認識海洋中的魚類，不僅小朋友玩得開心，連師長都覺得很難得的體驗。陳文欽說，讓馬祖的學生能「看到、摸到、學到、吃到」小卷，經由小卷漢堡DIY，更能加深印象。

介壽國中小校長吳健忠說，食魚教育在生活中都有接觸，透過學習系統來了解食魚教育這是第一次，讓學生了解日常生活中吃到的魚整個的產業鏈過程，希望未來能有食魚教育繼續在馬祖推廣，讓馬祖的學生能繼續加深、加廣食魚教育的知識。

基隆區漁會推動食農教育的「食魚環島列車」，前進全台20個地區學校，今年首度登陸馬祖，到南竿鄉中正國中小、介壽國中小向離島小學生介紹。（圖由基隆區漁會提供）

基隆區漁會推動食農教育的「食魚環島列車」，前進全台20個地區學校，圖為今年首度登陸馬祖，到南竿鄉中正國中小、介壽國中小分享。（圖由基隆區漁會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法