為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    探索高雄無限可能 「愛ài高雄」城市形象短片上線

    2025/12/14 10:19 記者葛祐豪／高雄報導
    「愛ài高雄」城市形象短片上線。（記者葛祐豪翻攝）

    「愛ài高雄」城市形象短片上線。（記者葛祐豪翻攝）

    高市府今（14日）推出城市形象短片，以「愛ài高雄」為主題，從1位「神秘外來者」入住高雄、展開城市探索旅程的視角出發，探索高雄的無限可能。

    高雄市新聞局長項賓和表示，「AI」的概念也延伸出台語發音「ài」，同時具有「愛」的意涵。短片中透過夜間燈光，點亮高雄車站、蓮池潭龍虎塔、大港橋及亞洲新灣區等代表性地標，呼應短片主軸「愛ài智慧、愛ài國際、愛ài成長、愛ài啟發、愛ài無限驚喜、愛ài高雄」，呈現高雄城市發展的核心精神。無論在城市建設、科技發展、旅遊觀光或演唱會經濟等面向，都展現令人耳目一新的前進軌跡。

    這部6分鐘短片，透過獨特且富有故事性的敘事方式，從1位「神秘外來者」入住高雄、展開城市探索旅程的視角出發。以「Check in」高雄作為開場，主角初登場於高雄流行音樂中心，面對這座城市充滿未知與好奇，隨著故事推進，神秘外來者轉換不同角色融入在地生活，勇於嘗試、探索城市樣貌。

    短片中將主角設定為AI人，走訪六合夜市、淨零學院、武廟市場、蚵仔寮漁港、駁二藝術特區及美濃等城市景點，也體驗搭乘高雄輕軌、公車等大眾運輸，從陌生到熟悉，透過不同視角，逐步認識這座充滿無限驚喜與變化的城市，感受港都的生命力。

    主角AI人走訪內惟藝術中心。（記者葛祐豪翻攝）

    主角AI人走訪內惟藝術中心。（記者葛祐豪翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播