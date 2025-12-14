探索高雄無限可能 「愛ài高雄」城市形象短片上線

「愛ài高雄」城市形象短片上線。（記者葛祐豪翻攝）

高市府今（14日）推出城市形象短片，以「愛ài高雄」為主題，從1位「神秘外來者」入住高雄、展開城市探索旅程的視角出發，探索高雄的無限可能。

高雄市新聞局長項賓和表示，「AI」的概念也延伸出台語發音「ài」，同時具有「愛」的意涵。短片中透過夜間燈光，點亮高雄車站、蓮池潭龍虎塔、大港橋及亞洲新灣區等代表性地標，呼應短片主軸「愛ài智慧、愛ài國際、愛ài成長、愛ài啟發、愛ài無限驚喜、愛ài高雄」，呈現高雄城市發展的核心精神。無論在城市建設、科技發展、旅遊觀光或演唱會經濟等面向，都展現令人耳目一新的前進軌跡。

請繼續往下閱讀...

這部6分鐘短片，透過獨特且富有故事性的敘事方式，從1位「神秘外來者」入住高雄、展開城市探索旅程的視角出發。以「Check in」高雄作為開場，主角初登場於高雄流行音樂中心，面對這座城市充滿未知與好奇，隨著故事推進，神秘外來者轉換不同角色融入在地生活，勇於嘗試、探索城市樣貌。

短片中將主角設定為AI人，走訪六合夜市、淨零學院、武廟市場、蚵仔寮漁港、駁二藝術特區及美濃等城市景點，也體驗搭乘高雄輕軌、公車等大眾運輸，從陌生到熟悉，透過不同視角，逐步認識這座充滿無限驚喜與變化的城市，感受港都的生命力。

主角AI人走訪內惟藝術中心。（記者葛祐豪翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法