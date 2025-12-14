不靠世運演唱會 高捷+輕軌昨運量41.43萬人次衝今年第3名

駁二動漫祭人潮洶湧，輕軌13日運量逼近8萬人次。（記者葛祐豪攝）

高雄昨天（13日）從駁二、夢時代、高流到中央公園都有大型活動，在不靠世運主場館演唱會加持下，一整天捷運運量33.44萬人次，輕軌運量7.99萬人次，合計41.43萬人次，衝上今年全年度統計的第3名！截至昨天，高捷全年度平均日運量達19.35萬人次，已改寫歷史新高。

高雄捷運今年單日運量冠軍，是12月6日南韓「AAA」（亞洲明星盛典）在世運主場館舉行，捷運達35.12萬人次，同時擠入歷史單日運量第9名，而輕軌運量當天也達5.1萬，兩者合計單日運量突破40萬；第二名則是11月22日TWICE在世運主場館演唱會，捷運單日運量34.99萬人次。

據統計，高雄捷運單日運量歷史前幾名，不是農曆過年，就是跨年或世運主場館有大型演唱會帶動，以12月6日而言，R17世運站出站人數就達3.39萬，R16左營站更有3.4萬；但昨天世運主場館沒有演唱會，不少民眾紛紛在脆平台分享捷運、輕軌排隊照片，驚嚇「為何沒有演唱會，還那麼多人搭捷運」，還有人連等3、4個班次才擠上車。

高捷公司今（14日）早統計，昨天捷運運量達33.44萬人次，輕軌運量更有7.99萬人次，合計41.43萬人次，衝上今年全年度統計的第3名。

高捷公司分析，主要是昨天高雄活動相當多，夢時代有OPEN！大氣球遊行，駁二有動漫祭及黑鷹直升機起降，高流中心有下酒祭，中央公園有耶誕生活節，活動地點沿線都有捷運或輕軌站，加上天氣晴朗，吸引許多市民及外地遊客參與。

民眾從捷運R6凱旋站下車，參加夢時代大氣球活動。（圖由高捷公司提供）

